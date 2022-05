Schwerer Unfall mit fünf Verletzten: Autos kollidieren in München - Mercedes gegen Baum geschleudert

Von: Katharina Haase

Schwerer Unfall mit fünf Verletzten: Autos kollidieren in München © FW München

In München ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall mit fünf Verletzten gekommen. Ein beschädigter Baum musste im Anschluss gefällt werden.

München - In München* ist es am frühen Donnerstagmorgen, 26. Mai, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 6.45 Uhr im Kreuzungsbereich Landsberger Straße und Elsenheimer Straße in München-Laim.

Schwerer Unfall in München: Mercedes gegen Baum geschleudert

Den Angaben zufolge kollidierte ein Mercedes, der mit drei Insassen besetzt war, mit einem Volkswagen, in dem zwei Personen saßen. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch nicht ermittelt.

Der Aufprall der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass der Mercedes nach der Kollision von der Fahrbahn geschleudert wurde und gegen einen Baum krachte, der am Seitenstreifen stand. Zwei der Insassen erlitten leichte Verletzungen, die dritte Person wurde schwer verletzt.

Unfall mit fünf Verletzten in München: Baum muss anschließend gefällt werden

Der Rettungsdienst musste alle fünf Unfallbeteiligten behandeln, drei der Verletzten wurden anschließend in Münchner Kliniken transportiert.

Der Baum am Straßenrand wurde beim Aufprall durch den Mercedes so stark beschädigt, dass er aus Sicherheitsgründen von der Feuerwehr gefällt werden musste. Für die Dauer des Einsatzes war die Landsberger Straße in beide Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt.

Nach schwerem Unfall in München: Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

