Wegen einer Paketzustellung? Messer-Attacke im Glockenbachviertel - Mann verschwindet in Wohnung

Im Münchner Glockenbachviertel kam es zu einem Messerangriff. Ein Mann griff ein Duo an, Hintergrund war wohl eine Meinungsverschiedenheit über eine Paketzustellung.

München - Schreckmoment im Glockenbachviertel: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mann in einem Wohnhaus in der Baaderstraße zwei Personen mit einem Messer angegriffen. Die Tat ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Die zwei bedrohten Männer konnten das Wohnhaus verlassen, der mutmaßliche Täter war in eine Wohnung im Wohnhaus gegangen. Sofort wurden über zehn Streifen der Münchner Polizei und auch Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und der Spezialeinheiten in die Baaderstraße geschickt.

München: Wegen Paketen? Mann greift Duo mit Messer im Glockenbachviertel an

Weiter berichtet die Polizei: Mit der Person in der Wohnung (ein 43-Jähriger, der dort wohnhaft ist) konnte von den Einsatzkräften Kontakt aufgenommen werden. Gegen 12:25 Uhr konnte die Wohnung von der Polizei geöffnet und der 43-Jährige dort überwältigt werden. Er wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und dort findet momentan die polizeiliche Sachbearbeitung statt. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die Ursache für die Bedrohungssituation in einer Meinungsverschiedenheit über die Modalitäten einer Paketzustellung liegen.

Während des Einsatzes gab es Verkehrsbehinderungen und -absperrungen im Bereich der Baaderstraße und Rumfordstraße, von denen auch die Tram betroffen war. Bei dem Einsatz wurde nach dem momentanen Kenntnisstand niemand verletzt.