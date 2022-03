Streit in Münchner Altstadt: Unbekannter sticht auf 23-Jährigen ein und flieht - Fahndung bislang erfolglos

Von: Katharina Haase

Teilen

Im Verlauf eines Streits kam es am Donnerstag in der Münchner Altstadt zu einer Messerstecherei. Ein 23-Jähriger wurde verletzt © picture alliance / dpa

Im Verlauf eines Streits kam es am Donnerstag in der Münchner Altstadt zu einer Messerstecherei. Ein 23-Jähriger wurde verletzt. Der Täter ist flüchtig.

München - In der Altstadt in München ist es am Donnerstag, 17. März, zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auslöser war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei sich unbekannten Männern, die sich gegen 16 Uhr im Bereich der Sonnenstraße ereignete.

Mehrere Passanten, die auf den Streit aufmerksam wurden, verständigten daraufhin die Polizei. Wie mehrere Zeugen berichten, soll auch eine Stichwaffe im Verlauf der Auseinandersetzung zur Verwendung gekommen sein.

Aufgrund dieser Angaben wurden umgehend mehrere Streifen der Polizei München zum genannten Einsatzort geschickt. Dort konnte jedoch zunächst nichts Auffälliges festgestellt werden, weshalb die Beamten umgehend mit der Fahndung nach den beiden möglichen Beteiligten der Auseinandersetzung begannen.

Messerstecherei in München: Verdächtiger flüchtig

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte im Bereich der Kreuzstraße ein 23-jähriger Mann mit Wohnsitz in München angetroffen und festgenommen werden. Er wies Stichverletzungen auf und wurde auf Grund dessen durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

In unmittelbarer Nähe zur Festnahmeörtlichkeit konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Inwiefern dieses als Tatmittel in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der zweite Beteiligte, der dem Verwundeten womöglich die Verletzungen zufügte, konnte im Rahmen der Fahndung nicht ermittelt werden und ist bislang auch durch den Verwundeten nicht identifiziert worden.

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Nach Messerstecherei in Münchner Altstadt: Zeugen beschreiben möglichen Täter

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fahndet unter Hochdruck nach dem zweiten Tatverdächtigen. Zeugen beschreiben den Mann als etwa 18 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß. Er soll eine südländische/südeuropäische Erscheinung mit schwarzen, leicht gewellten kurzen Haaren haben. Bekleidet war er mit einer weißen Jogginghose mit gold- bzw. beigefarbenen Streifen der Marke adidas und einer weißen Jacke mit Blutanhaftungen am Ärmel. Zur Flucht soll er einen grün-schwarzen E-Scooter (Marke unbekannt) verwendet haben.

Wer im angegebenen Zeitraum in der Sonnenstraße, Herzog-Wilhelm-Straße, Sendlinger Straße, Kreuzstraße oder am Sendlinger-Tor-Platz Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Tathergangs sowie zur Ergreifung des Verdächtigen führen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls zu einem Streit, in dessen Verlauf Messer als Waffe verwendet wurden, kam es vor wenigen Tagen am Korbinianplatz in Milbertshofen. Ein 18-Jähriger kam dabei zu Tode. Als Täter wurde ein 16-Jähriger ermittelt. Er wurde festgenommen. kah