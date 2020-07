Bitteres Aus für Motorrad-Proteste auf Mittlerem Ring: Münchner Behörde mit einer Vorahnung - und einer Warnung

Trotzdem werden viele Biker erwartet

Für Samstag (4. Juli) war in München eine große Motorrad-Demo geplant. Doch daraus wird wohl nichts mehr. Das Kreisverwaltungsreferat hat die Aktion untersagt.

München - Bis zu 8000 Biker wollten am Samstag (4. Juli) über Münchens Mittleren Ring donnern. Mit der Protest-Aktion planten sie ein Zeichen gegen eine Initiative des Bundesrats zu setzen, welche vorsieht, den Lärm von Motorrädern zu reduzieren. Jetzt machte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) dem Demo-Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltung wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

München: Die Motorrad-Demo ist eine Gefährdung für den Verkehr

Am Freitagnachmittag, also nicht mal ganz einen Tag vor der geplanten Demo, sagte das KVR die Veranstaltung in München ab. Als Grund gab die Behörde an, dass so viele Motorräder den Verkehr am Mittleren Ring und in anderen Bereichen in und um die Stadt zum Erliegen bringen könnten. Es sei „angesichts der Vielzahl der damit verbundenen Gefährdungen nicht vertretbar“, so ein Sprecher des KVR.

Die Motorrad-Demo in #münchen soll ganz klar verhindert werden. #Corona dient nur als Ausrede. Wir werden an unseren demokratischen Grundrechten gehindert und das ist eine Sauerei. #biker #motorrad #Fahrverbote #Grundgesetz pic.twitter.com/JqMFMQeC4S — Nicole Bauer MdB (@nicole_ae_bauer) July 1, 2020

Nichtsdestoweniger rechnet die Behörde damit, dass viele Biker den Weg in die Landeshauptstadt suchen werden. Es könnte also voll auf dem Mittleren Ring werden. Geplant war der Start der Demo um 10.30 Uhr. Das KVR rät daher, den Mittleren Ring und dessen Zufahrtsstraßen während dieser Zeit großräumig zu umfahren.

In ganz Deutschland wollen Biker protestieren - nicht nur in München

Nicht nur in der Landeshauptstadt wurden Protest-Fahrten angekündigt. Auch in Schwerin, Wiesbaden, Friedrichshafen und Dresden haben Biker vor, zu protestieren. Grund für die Aufregung in der Motorrad-Szene ist eine Initiative des Bundesrats. In der Ländervertretung überlegt man, wie man den Motorradlärm reduzieren könnte. Eine Idee sei, leichte Fahrverbote für die motorisierten Zweiräder an Sonn- und Feiertagen zu verhängen.

