Einsatz an Münchner Freiheit: Baum kracht in Schwabing auf Wohnhaus - Straße gesperrt

Von: Nadja Hoffmann, Lucas Sauter-Orengo

Ein Straßenbaum ist in der Münchner Feilitzstraße gegen ein Wohnhaus gekracht. © privat

Die Feilitzstraße in München ist aktuell gesperrt. Der Grund: Ein Straßenbaum ist auf ein Wohnhaus gekracht. Nach ersten Informationen wohl ohne Fremdverschulden.

Update vom 2. August, 13 Uhr: Nach Informationen der tz läuft der Einsatz an der Feilitzstraße noch. Die Straßensperrung sollte jedoch bald aufgehoben werden. Die Feuerwehr schließt gerade die Zersägung des Baums ab, dann muss das Gartenbauamt den umgefallenen Baum abtransportieren. Das Haus, auf das der Baum gekracht ist, hat bis auf einige Farbabsplitterungen keinen Schaden davon getragen, auch Menschen wurden nicht verletzt.

Warum der Baum umgekracht ist, ist laut Feuerwehr noch unklar.

Erstmeldung vom 2. August 2022

München - Aktuell läuft ein größerer Einsatz in der Feilitzstraße an der Münchner Freiheit in Schwabing. Ein Straßenbaum ist auf ein Wohnhaus gekracht, nach aktuellen Informationen wohl ohne Fremdverschulden. Die Straße ist derzeit gesperrt.

