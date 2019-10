Nächster Hammer für die SPD: Bürgermeisterin Christine Strobl tritt nicht mehr an 

Aus persönlichen Gründen

Münchens 3. Bürgermeisterin Christine Strobl hört auf. Die 58-Jährige wird sich nach Informationen unserer Zeitungen am Freitagabend bei der Vorreihung im Münchner Norden nicht mehr zur Wahl stellen.

München - Hintergrund sind offenbar persönliche Gründe. Strobl trat 1982 in die SPD. Von 1985 bis 1987 war sie Juso-Vorsitzende und machte sich dabei insbesondere mit Umwelt-Themen einen Namen. Darüber hinaus engagierte sich Strobl von Anfang an auch frauenpolitisch und wurde 1996 zur Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in München gewählt. 2002 gab sie dieses Amt ab.

Erst kürzlich hatte der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende für einen Hammer gesorgt. Alexander Reissl wechselte zur CSU.

1990 wurde Strobl als Mitglied der SPD-Fraktion das erste Mal in den Münchner Stadtrat gewählt. 1994 kam sie in den Fraktionsvorstand, 2002 wurde sie zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Am 14. Dezember 2005 wurde Christine Strobl zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt und am 2. Mai 2008 wiedergewählt. Nach der Kommunalwahl 2014 und der Bildung einer schwarz-roten Kooperation im Stadtrat anstelle des vorherigen rot-grünen Bündnisses wurde sie am 21. Mai 2014 zur Dritten Bürgermeisterin gewählt.

