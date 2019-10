München: Nächtliche Vollsperrung der A99 - Das müssen Autofahrer nun wissen

Das ist der Grund

Autofahrer aufgepasst! Wie die Autobahndirektion Südbayern nun erklärt, müssen sich Autofahrer nun auf eine nächtliche Vollsperrung der A99 einstellen.

München - Wie die Autobahndirektion Südbayern nun erklärt, soll die nächtliche Sperrung bereits gegen 21 Uhr am Dienstagabend starten. Demnach wird die A99 zwischen den Anschlussstellen München-Ludwigsfeld und München-Neuherberg in Fahrtrichtung Salzburg voll gesperrt. Gegen 3 Uhr am frühen Morgen soll die Sperrung dann wieder aufgehoben werden.

München: Nächtliche Vollsperrung der A99 - Verkehr wird umgeleitet

Grund für die nächtliche Sperrung ist die Ausbesserung eines Unfallschadens. „Der offenporige Asphalt wurde bei einem Unfall mit einem Zementlaster so stark geschädigt, dass er ausgetauscht werden muss“, erklärt die Autobahndirektion Südbayern in einem Statement. Der Verkehr wird demnach über die ausgeschilderte U-Strecke umgeleitet.

Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfinden, könne es jedoch jederzeit zu wetterbedingten Verzögerungen kommen. Die Kosten der Schadensbeseitigung trägt die Versicherung des Unfallverursachers.

