Wiesn 2022: OB Reiter vor großer Verkündung - enormer Druck auf den Entscheidern

Von: Katharina Haase

Zwei Mal ist das Oktoberfest coronabedingt abgesagt worden. Heute verkündet Münchens OB Dieter Reiter, ob und unter welchen Bedingungen, die Wiesn 2022 stattfinden wird.

München - Zwei Jahre in Folge wurde das weltberühmte Oktoberfest auf der Theresienwiese in München aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Am heutigen Freitag nun will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die mit Spannung erwartete Entscheidung über die Wiesn 2022 verkünden.

Die Hoffnung ist groß, nicht nur bei jenen, die die Wiesn gerne besuchen, sondern auch bei den Wirten und vor allem den Schaustellern. Letztere haben unter den zwei Jahren ohne große Volksfeste am schlimmsten gelitten. Viele trieb die Pandemie in eine finanzielle und existenzbedrohende Katastrophe.

Oktoberfest 2022: OB Reiter verkündet Entscheidung - Söder will Wiesn ohne Auflagen

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte bereits in der Vorwoche betont, wie wichtig die Wiesn auch für die bayerische Wirtschaft sei. „Von der Bedienung bis zum Taxifahrer, vom Hotel bis zum Gastronomen brauchen wir dieses Fest.“ Die Stadt solle sich deshalb nun endlich „zum wichtigsten, bayerischen Volksfest“ bekennen.

Eine erneute komplette Absage des Oktoberfestes scheint unwahrscheinlich. Immer lauter waren in den vergangenen Tagen die Stimmen für eine Wiesn 2022 geworden. Sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), einst großer Verfechter des „Teams Vorsicht“, hatte klargestellt, dass das Oktoberfest „zumindest nach rechtlichen Gesichtspunkten“ stattfinden müsse. Wenn es nach ihm ginge sogar ohne eine einzige Corona-Auflage.

Findet das Oktoberfest 2022 statt? Termine stehen schon auf der Homepage der Stadt München

Mittlerweile sind im Freistaat sämtliche Corona-Auflagen auch für Volksfeste weggefallen. Die Entscheidung, ob und wie Volksfeste stattfinden, treffen allerdings die Kommunen. Die geplanten Termine für das Oktoberfest stehen allerdings schon auf der Homepage der Stadt: Der Start ist für den 17. September geplant, bis 3. Oktober soll das Fest dauern.

Die Münchner Wiesnwirte hoffen bei einer positiven Entscheidung der Stadt für dieses Jahr auf hohe Besucherzahlen. Über sechs Millionen Menschen hatten in den Jahren vor der Pandemie regelmäßig das Volksfest besucht. „Die Nachfrage ist sehr gut“, sagte Peter Inselkammer, einer der beiden Sprecher der Wiesnwirte, kürzlich.

Hohe Besucherzahlen beim Oktoberfest 2022 erwartet - für die Gäste wird es jedoch teuer

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) erwartet unter Umständen sogar mehr Gäste als 2019 - vielleicht sogar eine Rekord-Wiesn. Die Sehnsucht nach einem unbeschwerten Volksfest zeige sich auf dem Münchner Frühlingsfest, das gerade einen Besucheransturm erlebte.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Besucher - wenn es eine Wiesn gibt - für Bier, Hendl und Co. tiefer in die Tasche greifen müssen. Derzeit schnellen die Preise allerorten nach oben. Schon früher stieg der Preis für die Maß Bier pro Jahr um etwa drei Prozent. Die Stadt prüft den Maß-Preis und gibt ihn meist etwa Anfang Juni bekannt. kah

