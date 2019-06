Chuck Norris in München: Wer Foto will, muss tief in die Tasche greifen

Er besucht die Comic Con

Die Comic Con in München sorgt bei tausenden Autogrammjägern für erhöhten Puls. Heuer kommt kein Geringerer als Chuck Norris - doch ein Foto mit ihm kostet.

München - Wer kennt ihn nicht? Den Mann, der beim Liegestützen machen die Welt nach unten drückt. Oder seine Elfmeter selbst hält. Oder schon bis Unendlich gezählt hat - und das zwei Mal! Der US-Schauspieler Chuck Norris ist durch die Witze über ihn zur lebenden Legende geworden. Jetzt haben Fans die Möglichkeit, ihr Idol auf der Comic Con Germany im Münchner Zenith (15. bis 16. Juni 2019) hautnah zu erleben und ein Bild mit ihm zu ergattern - aber das kostet!

Wie die Veranstalter auf ihrer facebook-Seite schreiben, wird für das Bild samt Autogramm satte 95 Euro verlangt - aber nur, wer früh dran ist. Denn regulär kostet solch ein Ticket um die 100 Euro, auf dem Event selbst sogar 110 Euro. Aber: Es ist Chuck „The Legend“ Norris!

Chuck Norris in München: Fans feiern ihn bereits jetzt

Das sehen auch hunderte Fans so: Auf Facebook haben bereits 185 Kommentare zu der Ankündigung seines Erscheinens geschrieben - fast alle freuen sich auf den Walker, Texas-Ranger, wie er in der gleichnamigen Serie heißt. Der Preis scheint da nur zweitrangig zu sein. Zu sehen wird Norris im Münchner Zenith allerdings nur am Sonntag, 16. Juni, sein.

Fans hoffen nun, dass es in diesem Jahr auch wirklich klappt. Schließlich waren vergangenes Jahr sehr viele enttäuscht, als Chuck Norris spontan nicht zur Comic Con nach Stuttgart reisen konnte. Ein Gewitter hatte seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Hoffentlich schaffe ich es nächstes Jahr“, sagte er per Videobotschaft auf Facebook.

Münchner Comic Con: Viele Kategorien bereits ausverkauft

Überhaupt erfreut sich die Comic Con unglaublich großer Beliebtheit. So sind die begehrten VIP ALL IN TICKETS für rund 1000 Euro bereits ausverkauft. Weitere Star-Gäste sind neben Cuck Norris auch Schauspielerin Laurie Holden aus der Erfolgsserie „The Walking Dead“, Robert Englund, der den Massenmörder Freddy Krüger in „The Nightmare on Elm Street“ mimt oder Franco Nero, der den Westernheld „Django“ im gleichnamigen Klassiker spielt.

2017 schlug die Comic Conzum ersten Mal in München auf. Besonders die Stars von Games of Thrones sorgten damals für volle Hallen, wie merkur.de* berichtet hat.

Sprüche über Chuck Norris: Hier haben wir 20 Klassiker herausgesucht

Wie hört es sich an, wenn Chuck Norris angeln geht? — Du, Du und Du: rauskommen! Chuck Norris wurde letztens von der Polizei angehalten ... — Die Polizisten sind mit einer Verwarnung davon gekommen Chuck Norris' Computer hat keine Rücktaste — Er macht keine Fehler Bill Gates lebt in ständiger Angst, dass der PC von Chuck Norris abstürzt Chuck Norris ist Fallschirmspringen gegangen. Sein Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Er ist den Fallschirm danach umtauschen gegangen Wie heißt das Tagebuch von Chuck Norris? — Guinessbuch der Rekorde! Es gibt Aliens, welche die Welt erobern wollen. Sie warten nur bis Chuck Norris gestorben ist damit sie angreifen können! Chuck braucht ein Stunt-Double. Aber nur in Szenen, in denen er weinen soll Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er die Welt nach unten Nur Chuck Norris kann mit Schalke Meister werden Chuck Norris gewinnt Schach in einem Zug Chuck braucht keine Fernbedienung, der Fernseher schaltet aus Angst um Arnold Schwarzenegger musste wegen schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Chuck Norris hatte ihn auf Facebook angestupst Chuck Norris hat seine Führerscheinprüfung bestanden — und zwar zu Fuß! Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen Chuck Norris fährt in England auf der rechten Seite! Chuck Norris kann unter Wasser grillen Chuck Norris kann eine Bank ausrauben und zwar per Telefonbanking Chuck Norris hält seine Elfmeter selbs Chuck Norris hat beim Pokern gewonnen, mit Pokemon-Karten

