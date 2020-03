Coronavirus in München: Einschränkungen bei ÖPNV, Gastro und Freizeit - So drastisch wird sich die Stadt verändern

Katastrophenfall in Bayern

Das Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben in München. Es wird drastische Einschränkungen in ÖPNV, Gastro und Freizeit geben.

Das Coronavirus* hat Deutschland und auch München fest im Griff.

Ministerpräsident Markus Söder schränkt das öffentliche Leben ein.

Auch in München bleiben Schulen und Kitas zu - außerdem werden auch Bars und Restaurants geschlossen.

Update, 13.52 Uhr: Auch der Tierpark Hellabrunn in München schließt seine Tore. Wie der Tierpark auf Twitter informiert, bleibt der Zoo ab dem 17. März „bis auf Weiteres“ geschlossen.

Um die weitere Ausbreitung des #Coronavirus zu verlangsamen, bleibt der Münchner #Tierpark #Hellabrunn nach behördlicher Anordnung ab 17.03.2020 bis auf Weiteres für Besucher #geschlossen. Weitere Infos hier: https://t.co/n7iTnECyTr Bleibt gesund! #WeAreClosed pic.twitter.com/bTsCtryQYD — Münchner Tierpark Hellabrunn (@hellabrunn) March 16, 2020

München: Coronavirus Universität schließt alle Bibliotheken

Update, 13.25 Uhr: Wie die Ludwig-Maximilian-Universität München informiert, werden ab sofort alle LMU-Bibliotheken geschlossen. Dies gelte bis einschließlich 19. April 2020. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Lehrstuhl für Philosophie neue Abgabetermine für anstehenden Hausarbeiten und anderweitige wissenschaftliche Aufgaben nach hinten verschoben werden. Alle Studierenden können sich dazu im Detail auf der Homepage der LMU informieren.

Update 12.45 Uhr: Wie die Bundesagentur für Arbeit informiert, sind Jobcenter und Arbeitsagenturen weiterhin für Kunden da. Der Telefon- und Online-Zugang werde intensiviert und weiter ausgebaut, während persönliche Kontakte reduziert werden. In der aktuellen Lage konzentriere man sich „auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen.“

Menschen können sich in Zukunft auch per Telefon arbeitslos melden. Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen entfällt vorläufig. Sie können die Meldung telefonisch vornehmen.“ Dafür werde man „so schnell wie möglich“ zusätzliche Telefonnummern in den Städten und Regionen schalten und sie darüber sowohl über unsere Internetseiten als auch über die überregionale und regionale Presse informieren.

Coronavirus in München: Einschneidende Maßnahmen in der Landeshauptstadt

Update 11.01 Uhr: Auf Grund der aktuellen Lage informiert die Stadt München, dass bis auf weiteres alle „FreizeitSportstunden“ entfallen.

Update 10.28 Uhr: In einer Pressekonferenz, die wegen des Coronavirus ohne Journalisten stattfand, informierte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder über die Maßnahmen, die in Bayern ab heute greifen. Demnach weitet Bayern die Beschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus noch einmal weiter aus, was auch für München gilt. Nicht nur Kinos, Clubs, Vereinsräume und ähnliches werden ab Dienstag geschlossen, sondern auch Sportplätze und Spielplätze werden gesperrt, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mitteilte.

Um die Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten sicherzustellen, weitet Bayern die Ladenöffnungszeiten für bestimmte Geschäfte aus: Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Banken und einige weitere Geschäfte dürfen werktags bis 22.00 Uhr öffnen und auch sonntags geöffnet haben, dann bis 18.00 Uhr.

Restaurants und Betriebskantinen in Bayern werden ab sofort nur noch von 6.00 bis 15.00 Uhr öffnen.

Corona in München: Deutliche Änderungen im Leben der Landeshauptstadt

Update, 10.08 Uhr: Das Coronavirus verändert das Leben in München. Die Straßenzeitung „BISS“, die von Obdachlosen und sozial Bedürftigen in der Landeshauptstadt verkauft wird, stellt die Abgabe bis zum 31. März ein. Als Grund nennt BISS Vorsorge für die eigenen Verkäufer, sowie für Kunden. Demnach muss keiner der Verkäufer um seinen Arbeitsplatz Angst haben. „Wir lassen unsere Verkäufer nicht hängen, keiner muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben,“ so BISS-Geschäftsführerin Karin Lohr.

Update 16. März, 8.39 Uhr: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in München mittlerweile nicht mehr nur spürbar, sondern auch sichtbar. Nachdem Schulen und Kitas geschlossen wurden und ein Großteil aller Firmen und Betriebe seine Mitarbeiter ins Home-Office geschickt hat, wirkt die Stadt am Montagmorgen teilweise wie ausgestorben. Statt des üblichen Gedränges in den U-Bahn-Stationen herrscht gähnende Leere, so wie auf dem Foto des U-Bahnhofs Implerstraße von 8.00 Uhr am Montag (16. März) erkennbar.

+ Die U-Bahn-Station Implerstraße war um 8.00 Uhr am Montag wie ausgestorben. © mm/tz/fkn Die Schul- und Kitaschließungen sowie die Situation des ausgeweiteten Home-Office haben nun auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in München. Die Münchner Verkehrs-Gesellschaft (MVG) sowie die Deutsche Bahn (DB), die in München den S-Bahnbetrieb steuert, haben weitreichende Änderungen bekannt gegeben.

Coronavirus in München: Weitreichende Änderungen beim ÖPNV

Bei der U-Bahn entfallen die Verstärkerzüge der Linien U3 und U4. In der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags wird lediglich ein 10-Minuten-Takt angeboten.

Die Verstärkerlinie U7 verkehrt verkürzt zwischen Sendlinger Tor und Westfriedhof.

Die beiden VerstärkerlinienTram 28 und Tram 29 sind nicht im Einsatz. Die Fahrgäste werden gebeten auf die Tramlinien 12 und 27 bzw. 18, 19, 20 und 21 auszuweichen.

Im Busverkehr entfallen einzelne Fahrten, die an Unterrichtstagen speziell für Schülerinnen und Schüler durchgeführt werden.

Es ist zu beachten, dass diese Änderungen noch nicht in den elektronischen Auskunftssystemen hinterlegt sind.

Im S-Bahnbetrieb entfallen alle Verstärkerfahrten auf den Linien S2, S3, S4 und S8.

Alle Änderungen im Laufenden Betrieb der Deutschen Bahn, auch mit München-Bezug, finden sie auch in unserem deutschlandweiten Ticker zum Notbetrieb der Deutschen Bahn.

Ursprünglicher Artikel: Coronavirus in München: Schul-Notbetrieb angelaufen - Bars und Kinos schließen

München - Die Landeshauptstadt hat die Kommunalwahl* in Zeiten des Coronavirus weitestgehend hinter sich gebracht. Für die Stichwahl in München könnte komplett auf Briefwahl umgestellt werden. Am Montag beginnt in ganz Bayern nun die Zeit, in der Schulen, Kitas und Krippen vorerst geschlossen bleiben. Die Regelung gilt vorerst bis zum 19. April, also bis zum Ende der Osterferien. Von den Schließungen sind auch Bezirks- und Schul-Sportanlagen, sowie die Münchner Volkshochschule betroffen.

Corona in München: Schulen und Kits bleiben zu

Für Kita-Kinder und Schüler der Klassen eins bis sechs wird ein Notbetrieb eingerichtet. Auch dies ist vom Freistaat Bayern vorgegeben. Allerdings haben auf dieses Angebot nur Kinder Anrecht, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Zu diesen zählen Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung, bei der Polizei, Feuerwehr, dem Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie Angestellte, die die Infrastruktur erhalten (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Außerdem haben auch Menschen, die in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten Recht auf die Betreuung.

Coronavirus in München: Bars, Kinos und Schwimmbäder schließen am Dienstag

Allen anderen spricht OB Reiter Mut zu und bittet um Verständnis: „Liebe Eltern, ich weiß, dass die Kinderbetreuung Sie jetzt vor große Herausforderungen stellt. Bitte haben Sie Verständnis, dass der Notbetrieb bestimmten Personengruppen vorbehalten sein muss. Ich sichere Ihnen aber auch zu, dass wir niemanden, der sich in einer Notsituation befindet, alleine lassen werden.“

Allerdings ist noch unklar, wie diese Hilfe genau aussehen wird.

Bayernweit hat Markus Söder zudem weitere Maßnahmen beschlossen, die auch in München gelten. So gibt es weitreichende Auflagen für Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

Zudem wird das Leben in der Stadt weiter eingeschränkt. Nachdem viele Veranstaltungen bereits im Vorfeld abgesagt wurden, sollen ab Dienstag nun auch Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen bleiben. Spielplätze und öffentliche Orte der Begegnung bleiben,anders als in Österreich, vorerst zugänglich. Ab Mittwoch sollen aber auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen.

Trotz der Ausbreitung von Sars-CoV-2 sollen aber weiter alle Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogeriemärkte, Banken und Tankstellen geöffnet bleiben. Bei der Lebensmittelversorgung werde man sogar noch weitere Einkaufsmöglichkeiten schaffen, die über das bisherige Ladenschlussgesetz hinausgingen, sagte Söder.

Markus Söder will zudem den Katastrophenfall ausrufen. Dann kann etwa die Bundeswehr mit ihren Krankenhäusern in den Krisenplan miteinbezogen werden.

Bayern ruft wegen Corona den Katastrophenfall aus - die Nachricht klingt bedrohlich. Vielen ist nicht klar, was die Ausrufung genau bedeutet. Dabei ist sie gar nicht so selten.

