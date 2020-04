Corona in München: Polizei meldet deutlichen Anstieg von Verstößen gegen Ausgangsbeschränkung

Coronavirus: In München wurden mehr Verstöße gezählt, als in anderen Großstädten. (Archivbild)

Seit mehr als zwei Wochen gelten in Bayern Ausgangsbeschränkungen. Bei den Verstößen ist München trauriger Spitzenreiter. Ein Politiker richtet derweil eine Forderung an die Stadt.

Wie viele Menschen in München sind wirklich mit dem Coronavirus infiziert? Eine ab Sonntag (5. April) durchgeführte Studie soll Aufklärung bringen.

Noch bis zum 19. April gilt eine Ausgangsbeschränkung.

Nicht allen Münchner gelingt es, sich an die derzeit geltenden Regeln zu halten.

Update vom 5. April, 11.04 Uhr: Geht den Münchnern schon das Durchhaltevermögen in Sachen Abstand halten aus? Im Gegensatz zur Vorwoche musste die Bundespolizei in München am Samstag einen deutlichen Anstieg von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz an Bahnhöfen feststellen. Laut Pressemeldung von Sonntag, mussten bei zahlreichen Kontrollen in Münchner Bahnhöfen und Haltestellen die Kontrollierten nach dem Grund ihres Aufenthaltes gefragt werden. In fünf Fällen am Ostbahnhof und dreimal am Hauptbahnhof reichten mündliche Ermahnungen nicht mehr aus, so die Polizei. Acht Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz wurden demnach beim zuständigen Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München angezeigt. In einigen Fällen wäre der Abstand von Personen zueinander nicht eingehalten worden, in anderen habe es Verstöße gegen die bayerischen Ausgangsbeschränkungen gegeben, so die Polizei.

Update, 20.19 Uhr: „Es gibt nichts zu schauen“ und „bleiben Sie gesund“: Die Botschaften, die Passanten aktuell lesen können, wenn Sie am Kaufring München vorbeispazieren, sind mehr als eindeutig. „Diese Schaufenster sind zurzeit unwichtig“, heißt es auf einer Zettel-Botschaft des Warenhauses weiter. Auch der Instagram-Account notesofcorona hat die wichtige Hinweise in einem Posting aufgegriffen. Eine Userin war zuvor auf die Aktion aufmerksam geworden und hatte einen entsprechenden Schnappschuss eingesendet.

Was der Kaufring-Belegschaft in den nächsten Tagen in Bezug auf die derzeit geltende Ausgangsbeschränkung besonders wichtig ist: „Bleiben Sie daheim. So helfen wir uns alle gegenseitig“.

Update, 14.49 Uhr: Die Landeshauptstadt München hat über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten informiert. Demnach wurden in München am heutigen Samstag, 4. April (Stand 13.30 Uhr), 145 neue Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 3.449 Infektionen gemeldet.

In dieser Zahl enthalten sind 929 Personen, die bereits geheilt sind, sowie zwölf Todesfälle. Am Samstag vergangener Woche (28.3.) waren es 235 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 2.080).

Coronavirus in München: Landeshauptstadt bundesweit mit traurigem Spitzenplatz

Update, 12.49 Uhr: Für die kommenden Tage sagen Metereologen schönstes Frühlingswetter voraus - umso schwerer dürfte es allen fallen, auf Ausflüge und Aktivitäten im Freien zu verzichten. Die Polizei verstärkt daher - besonders über Ostern - die Kontrollen. Trotzdem gibt es viele, die sich nicht an die neuen Regeln halten. Wie Focus Online berichtet, nimmt die Landeshauptstadt München in dieser Hinsicht einen traurigen Spitzenplatz ein. Das Portal stellt einen Vergleich zwischen den größten Städten in Deutschland auf (Berlin, Hamburg und München) und vergleicht, wo wie viele Verstoße während der Ausgangsbeschränkungen gemeldet werden.

Demnach seien es in Berlin 1.360 Verstöße, Hamburg liege demnach bei 1.800. In München wurden dagegen seit den Beschränkungen 2.332 Strafanzeigen gezählt. In die Statistik fließen sowohl Straftaten als auch Ordnungswidrigkeiten ein. Alle Infos im Überblick: Was ist in Zeiten von Corona in München und den Ausgangsbeschränkungen verboten und was erlaubt?

Coronavirus in München: Findet die Wiesn heuer statt? CSU-Politiker mit klarer Forderung an Stadt München

Update, 10.50 Uhr: Findet die Wiesn 2020 statt oder fällt das größte Volksfest der Welt heuer wegen dem Coronavirus aus*? Stephan Pilsinger, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, hat sich jetzt in einem Interview mit der Abendzeitung sehr deutlich dazu geäußert. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Stadt München sobald wie möglich reinen Tisch machen muss,“ so der Politiker. Sollte eine Absage zu spät erfolgen, würden deutlich mehr Kosten entstehen, so Pilsinger. „Als Arzt halte ich es aus medizinischer Sicht für höchst kritisch, wenn die Wiesn dieses Jahr stattfindet. Nach dem, was wir heute wissen, wird das Virus nicht von heute auf morgen verschwinden. Im Gegenteil. Die Virologen gehen davon aus, dass die Ausbreitung in Wellen stattfinden wird,“ so der CSU-Politiker.

Demnach rechnet Pilsinger mit einer zweiten Infektionswelle im Herbst - also genau dann, wenn das Oktoberfest 2020 stattfinden würde.

Coronavirus in München: Fake-News verbreitet - Klinik reagiert deutlich

Update vom 4. April, 9.01 Uhr: Während der Corona-Krise verbreiten sich über das Internet häufig sogenannte „Fake-News“, also Falschmeldungen. So auch geschehen in München. Ein Video, das vor dem Klinikum Rechts der Isar gefilmt wurde, wird aktuell über verschiedene Messaging-Dienste verbreitet, darunter Telegram, berichtet der Bayerische Rundfunk. Demnach habe eine Frau ein Video auf dem Kurznachrichtendienst Telegram verbreitet, auf dem sie vor der Klinik darüber spreche, dass in der Klinik „alles ruhigt“ und „alles entspannt“ sei, wie BR24 berichtet.

Auf dem Kurzfilm zeige sich die Frau nachts vor dem Klinikum und berichtet davon, dass sie mit zwei Krankenschwestern gesprochen hätte, die ihr diesen Eindruck bestätigt hatten. Zudem spreche die Frau einen weiteren Mitarbeiter des Klinikums an. Auch er gebe an, dass das Klinikum nicht überlastet sei. Es scheint, als nutze die Frau dies dann als Beweis, dass die Pandemie als angebliche „Panikmache“ benutzt werde, so BR24 weiter.

Das Video ist dem Klinikum bekannt, es handle sich um eine Falschinformation. Die Corona-Pandemie werde durchaus wahrgenommen, zitiert BR24 eine Sprecherin. Zudem habe man bereits vor Wochen Vorbereitungen getroffen, um mögliche Patienten zu versorgen. Und: Chaos herrsche nicht.

Das Klinikum reagierte auf Facebook auf das Video und bezieht klar Stellung auf die allgemeine Verbreitung von Falschmeldungen: „Manche Menschen verbreiten einen unglaublichen Schmarrn“, so die Klinik in einem Statement vom 1. April.

Coronavirus in München: Drive-In für Münchner Einsatzkräfte

Update, 22.02 Uhr: Zahlreiche Einsatzkräfte sind in der Corona-Krise nahezu rund um die Uhr im Einsatz. Die Baywa-Stiftung an der Arabellastraße 4 hat deshalb einen Drive-In, an dem sie kostenlose Mahlzeiten an Münchner Einsatzkräfte verteilt. Von Montag bis Sonntag, sieben bis 19 Uhr, können sich die Einsatzkräfte eine warme Mahlzeit, Getränke und Snacks holen, wie Mit Vergnügen München auf Instagram postete.

Coronavirus in München: MVG teilt „herzigen“ Schnappschuss auf Facebook

Update, 19.13 Uhr: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) teilte auf Facebook einen Schnappschuss vom Effnerplatz. Darauf zu sehen: Eine Tram vor einem Münchner Hotel mit ganz besonderer Beleuchtung. Die Lichter des Hotels leuchten in Herzform und laut MVG „für alle Menschen, die in der kritischen Infrastruktur unverzichtbar sind“. Eine „tolle Geste in diesen schwierigen Zeiten“, schreibt ein Facebook-Nutzer unter dem Post.

Coronavirus in München: Zahl der Infizierten steigt weiter an

Update, 15.15 Uhr: Die Stadt München hat auch heute die aktuellen Zahlen der Neu-Infizierten Personen mit dem Coronavirus in München veröffentlicht. Demnach wurden am heutigen Freitag, 3. April (Stand 13.30 Uhr), 205 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 3.304 Infektionen gemeldet.

Coronavirus in München: Klinik will Hotelkosten für Freiwillige übernehmen

Update, 13.36 Uhr: Damit sich genügend zusätzliche Pflegekräfte zur Versorgung von Corona-Patienten melden, will die München Klinik Hotelkosten für die Freiwilligen übernehmen. Für die Krankenhäuser suche man weiterhin Pflegekräfte und habe dafür kostenfreie Hotelkontingente für Menschen, die nicht in München wohnten, eingerichtet, so das Klinikunternehmen.

In München fehlen weiterhin Pflegekräfte zur Versorgung der steigenden Zahl an Coronavirus*-Patienten. Nach aktuellen Berechnungen erwartet die München Klinik den Höhepunkt der Patientenzahlen und damit auch der Intensivpatienten voraussichtlich Anfang Mai. „Dafür erhöhen wir unsere Intensivkapazitäten weiter, und dafür brauchen wir auch noch mehr Pflegekräfte“, so Klinik-Chef Axel Fischer. Man versuche Menschen zu gewinnen, die zum Beispiel früher bereits in der Pflege gearbeitet haben und in der aktuellen Situation helfen möchten.

Wie viele Münchner sind wirklich infiziert? Großer Corona-Versuch startet am Sonntag

München - Viele Infizierte spürten nichts von ihrer Infektion, sagte Professor Michael Hoelscher, Leiter der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum der Universität München, am Freitag in München.

Daher sei davon auszugehen, dass es inzwischen eine erhebliche Dunkelziffer an Infektionen gebe - Schätzungen gingen von zwischen eins und zehn Prozent der Bevölkerung aus.

Coronavirus in München: Wie viele Menschen sind wirklich infiziert? Großer Versuch startet am Sonntag

Mit der Studie, die unter dem Namen „Kohorte-Covid-19“ läuft, könne herausgefunden werden, wie sich das Virus tatsächlich in der Gesellschaft ausgebreitet habe. Hoelscher bat alle Münchner um ihre Unterstützung. Die Forscher würden bei den Proben von der Polizei begleitet, so sei klar erkennbar, dass es sich nicht um Betrüger handle.

Pro Probe müssten nur drei Milliliter Blut abgegeben werden. Das Blut werde dann auf Antikörper getestet. Hoelscher betonte, er gehe davon aus, dass die Ergebnisse der Studie auf die Erforschung der Krankheit in ganz Deutschland nutzbar seien.

