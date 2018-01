Darum sollte jeder Münchner unsere Stadtviertel-Seiten auf Facebook kennen

Alles Wichtige, Aufregende und Schöne

von Miriam Sahli-Fülbeck schließen

Welches ist Ihr Münchner Viertel? Sendling? Ramersdorf? Moosach? Das Westend? Wir haben Facebook-Seiten gegründet, auf denen wir alles Wichtige, Aufregende und Schöne und Ihre Liebe zu diesem einen Viertel mit Ihnen teilen.

München - Sie kennen unsere Facebook-Seiten tz München und Merkur.de. Wir haben zusätzlich Facebook-Seiten für unsere Stadtviertel gegründet. Denn schließlich interessieren Sie sich ganz besonders für all die schönen, aufregenden, mutigen, auch mal ärgerlichen Geschichten in Ihrer Nähe: zum Beispiel eine Liebeserklärung an Ihr Viertel, ein neuer Laden, eine U-Bahn-Sperrung, ein Nachbarschaftsstreit, ein Zeugenaufruf der Polizei.

Außerdem sollten Sie unsere Facebook-Seite „Mein Flughafen München“ kennen: Die ist für alle, die den Flughafen lieben, dort leben, arbeiten und losfliegen.

Sehen Sie die Liste unserer neuen Stadtviertel-Seiten auf Facebook

Ein Thema in Ihrem Viertel bewegt Sie ganz besonders? Schreiben Sie es uns

Wenn Sie unserer Redaktion ein Thema aus Ihrem Viertel vorschlagen möchten, schreiben Sie gerne eine E-Mail an onlineredaktion@tz.de.

Machen Sie den Persönlichkeitstest: Welches Münchner Stadtviertel passt zu Ihnen?

sah