Denkmalschutz gegen Hausbesitzer: Vergammeln hier 52 Wohnungen in Münchens Bestlage?

Dreimal sind die Mietshäuser an der St.-Bonifatius-Straße 1 und 3 schon verkauft worden.

Ehemaliger Mieter berichtet

Stehen 52 Wohnungen in bester Münchner Lage wirklich leer? Hans Schultes, einstiger Mieter behauptet: „Man wollte uns raussanieren!“

München - Das Treppenhaus ist verwahrlost, die Fensterscheiben verdreckt, der Garten verwildert. Am Nockherberg verrottet ein Wohnjuwel in Bestlage! Dreimal sind die Mietshäuser an der St.-Bonifatius-Straße 1 und 3 schon verkauft worden - 52 Wohnungen (und sechs Läden) gammeln seit Jahren vor sich hin. Die denkmalgeschützten Häuser sind zum Spielball von Spekulanten geworden. Das sagt der einstige Mieter Hans Schultes (80): „Man wollte uns raussanieren!“

Juni 2015: Moderniesierungsankündigung überraschte Mieter

20 Jahre wohnte Schultes mit seiner Lebensgefährtin Eva Klein (80), der ehemaligen Betreiberin des Kiosks an der Brücke, an der St.-Bonifatius-Straße 1. Das Haus stammt im Kern von 1900. Als die damaligen Eigentümer das Haus verkauften - zunächst an eine Privatperson - ging die Angst um im Haus. Zu Recht: Im Juni 2015 bekamen die Mieter eine Modernisierungsankündigung vom neuen Eigentümer, der Wynfreth Grundbesitz GmbH.

+ Hans Schultes, ehemaliger Mieter in St.Bonifatius-Straße. © Westermann

Angekündigt wurde ein Bündel von Modernisierungsmaßnahmen. „Nach der Sanierung hätte sich unsere Kaltmiete von 655 auf 1478 Euro erhöht!“, empört sich Schultes. Die meisten Mieter seien ausgezogen. Das Paar nahm sich einen Anwalt. Martin Klimesch, der eigentlich überwiegend Vermieter als Mandanten hat, vertrat es - mit Erfolg. Klimesch hatte Fehler in der Modernisierungsankündigung gefunden. „Wir haben erstens auf Feststellung geklagt, dass diese Modernisierungsankündigung unwirksam ist und zweitens einen Baustopp eingeklagt. Das Gericht hat unserer Klage vollumfänglich stattgegeben.“

„Projekt sehr komplex in der Baugenehmigung.“ Wertvoller Wohnraum bleibt über Jahre ungenutzt

Es kam zu einem Vergleich: Das Paar zog im März 2017 aus und bekam eine Abfindung vom Eigentümer. Mittlerweile wurden die Häuser wieder weiterverkauft. Ein millionenschwerer Immobilien-Deal, wie sie in der Stadt zuhauf gemacht werden. Es laufe nun manchmal so, sagt die ehemalige Geschäftsführerin der Wynfreth Grundbesitz GmbH auf tz-Anfrage. „Viele kaufen, planen und stellen dann fest, dass es sich doch nicht realisieren lässt. Das Projekt war sehr komplex in der Baugenehmigung.“

Denn alle Maßnahmen müssen von der Unteren Denkmalschutzbehörde genehmigt werden. Das kostet Zeit und Geld. Und die Mieter haben das Nachsehen: Wertvoller Wohnraum bleibt über Jahre ungenutzt. „Ein Eigentümer hat mir mal gesagt, dass er keine Lust mehr hat, weil man wegen dem Denkmalschutz nichts machen kann“, sagt der Hausmeister vor Ort. Laut Planungsreferat liegen zwei Baugenehmigungen für „Modernisierung und Umbau“ der St.-Bonifatius-Straße 1 und 3 vor. Passiert ist - nichts. Der aktuelle Eigentümer ist eine Immobiliengesellschaft aus Straubing. Die tz hat mit dem Chef der Firma gesprochen, die mit der Sanierung beauftragt ist. „Die Eingabeplanung ist gemacht“, so der Firmenchef. Man wolle „in Kürze“ mit der detailgerechten Sanierung unter Wahrung der Denkmalschutzauflagen beginnen.

