Eis-Radler: Diese Neuerung wird die Münchner freuen

Eiscreme - wer liebt sie nicht? Jetzt ist sie an der Isar noch leichter zu bekommen.

Gerade recht zur Sommerhitze

von Andrea Stinglwagner schließen

Erfrischende Neuigkeiten für die Münchner Eis-Schlecker: Künftig dürfen auch entlang der Isar Eisverkäufer radeln und Eiswaffeln direkt an die Sonnenanbeter verkaufen.

München - Die Stadt hat nun die grundsätzliche Erlaubnis erteilt für die sogenannten mobilen Eisverkäufer, wie sie zum Beispiel im Englischen Garten bereits unterwegs sind.

Stadtrat Manuel Pretzl (CSU) hatte die Verwaltung gebeten, das Thema zu prüfen. Das Kreisverwaltungsreferat ist zuständig – und sieht grundsätzlich keine Probleme. Der Grundeigentümer (in diesem Fall meist das Baureferat) gibt auch grünes Licht. Einschränkung: Kein zusätzlicher Müll dürfe in den Isarauen entstehen. Außerdem sollen die Eisradler nur die befestigten, asphaltierten Wege benutzen, teilte Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle mit. Auch die Untere Naturschutzbehörde gab ihr Einverständnis, genauso die Lebensmittelüberwachung des KVR. Von ihr gab es nur die Auflage, dass der künftige Eis-Radler ein Hygienekonzept vorlegen muss. Mit der Überschrift „Legal-EIS-it!“ teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (61, SPD) die neue Eis-Erlaubnis auf Facebook mit.

Die Reaktionen sind positiv. Rentnerin Hannelore Friessnegg (78): „Gerade für die jungen Leute an der Isar ist das toll!“ Manuel Giovanazzi (40), Besitzer der Gelateria Garda an der Zweibrückenstraße, hat keine Angst vor der Konkurrenz: „Wir haben hier 36 Sorten, da kann kein mobiler Verkäufer mithalten.“

