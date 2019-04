Fußball-Star Arnautovic will nach München ziehen - aber nicht, weil ihm die Stadt so gut gefällt

Überraschende Erklärung

Marko Arnautovic hat angekündigt, eines Tages nach München umziehen zu wollen. Romantische Hintergründe hat das Vorhaben offenbar nicht.

München - Dass sich Marko Arnautovic in München wohlfühlt, ist spätestens seit Oktober 2012 bekannt. Seinerzeit fuhr der österreichische Fußball-Profi mit seinem Porsche Panamera so oft die Maximilianstraße auf und ab, bis er deren Schönheit komplett verinnerlicht hatte. Nachdem Anwohner sich über den Lärm beschwert hatten, musste sich der Promi-Kicker gegenüber der hiesigen Polizei für seine herbstliche Protzfahrt rechtfertigen. Nachhaltig beschädigt hat das Arnautovics Beziehung zur Landeshauptstadt offenbar nicht.

In einem Interview mit DAZN und Spox hat der 30-jährige Angreifer von West Ham United bestätigt, dass er nach seinem Karriereende gemeinsam mit Frau und Kindern nach München ziehen will. Seine Begründung fällt wenig romantisch aus.

Marko Arnautovic will nach München ziehen - wegen der „exzellenten Flugverbindungen“

„Wir haben uns für München entschieden, weil wir von dort aus schnell in Wien sein können, aber auch nicht weit von den Eltern meiner Frau entfernt sind“, erklärt Arnautovic. Zudem rühmt der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft die „exzellenten Flugverbindungen“. Über Münchens Sehenswürdigkeiten verliert der 30-Jährige kein Wort.

Große Ansprüche an sein Zuhause stellt Arnautovic offenkundig nicht. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn der West-Ham-Profi über seinen aktuellen Wohnort London plaudert. „Ich kenne abseits von meinem Arbeitsweg recht wenig. Ganz selten gehen wir in die Stadt, wir bleiben lieber am Stadtrand“, gesteht der 30-Jährige.

In welchem Münchner Viertel er seine Zelte aufschlagen möchte, ließ Arnautovic bislang offen - ob er am sozialen Leben in der Landeshauptstadt teilhaben will, ebenfalls. Womöglich sieht man den Österreicher eines Tages mit seinen Kindern durch den Englischen Garten tollen. Zeit für ausführliche Erkundungsfahrten dürfte nach dem Karriereende gewiss bleiben.

