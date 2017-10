Messer-Attacke am Rosenheimer Platz: So reagiert das Netz

#RosenheimerPlatz

von Stefan Huber schließen

Am Samstagmorgen hat Mann mehrere Menschen in der Nähe vom Rosenheimer Platz in München mit einem Messer verletzt. Auch das Netz ist in Aufruhr.

Eine Messer-Attacke hat München am Samstagmorgen in Aufruhr versetzt. Ein Mann attackierte an fünf verschiedenen Orten, unter anderem am Rosenheimer Platz, mehrere Menschen.

Auch auf Twitter ist unter dem #RosenheimerPlatz viel Betrieb. Die Messer-Attacke (hier geht‘s zu den aktuellsten Ereignissen) beschäftigt die Menschen sehr.

Es gibt schon eine Täterbeschreibung der Polizei.

Täterbeschreibung:ca.40 Jahre,Mann, unterwegs mit schwarz. Rad, graue Hose,grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte. #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Die wilden Spekulationen aufgrund der ersten Täterbeschreibung findet ein Nutzer erbärmlich.

Polizei veröffentlicht detaillierte Personenbeschreibung. Hetzer schreien ausschließlich nach Hautfarbe. Erbärmlich. #RosenheimerPlatz — Sebastian Dorn (@Seb_Dorn) 21. Oktober 2017

Ein anderer User sieht bestimmte politisch rechte Parteien und Personen schon die Messer wetzen.

jep.. die Bonke-Groupies und AFD Hetzbots scharren schon mit den Hufen und haben Schaum vor dem Mund.. #Rosenheimerplatz — airjibeer ★ (@airjibeer) 21. Oktober 2017

Dieser User erklärt, warum die aktualisierte Täterbeschreibung die genannten Gruppen und Personen schnell verstummen lassen könnte.

...und bei "mittelblond" haben plötzlich alle AfD-Fans das Interesse an #RosenheimerPlatz verloren. https://t.co/bGu5zZcnBm — Martin Hagen (@realMartinHagen) 21. Oktober 2017

Dieser Nutzer bringt wohl auf den Punkt, was viele Leute aktuell denken.

Ist doch scheissegal welche Hautfarbe, Rasse oder Herkunft! Er ist ein Irrer Täter und gehört ins Gefängnis mehr ist nicht wichtig!! #RosenheimerPlatz — Tor (@TorBerBrand1976) 21. Oktober 2017

Die wichtigste Frage stellt diese Twitter-Userin in ihrem Beitrag.

Wie geht es den verletzten Menschen? #Rosenheimerplatz — A.T.K. (@sommersturm24) 21. Oktober 2017

Das Leben in München geht aber normal weiter, twittert ein Ortsansässiger.

War gerade Semmeln holen am #rosenheimerplatz. Viel Polizei u. RTW. Ansonsten normales Strassenleben. Online drehen aber wieder alle durch! — Thomas M. (@ThomasMMuc) 21. Oktober 2017

sh