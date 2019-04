Mit 93 Kilo von Amsterdam nach München – das haben diese Radler im Gepäck

Außergewöhnliche Aktion

An einer sogenannten Schoko-Fahrt nehmen dieser Tage 13 Münchner teil. Ihnen geht es darum, die Ware emissionsfrei nach München zu transportiern. Und so wollen sie es machen.

München – Wer an Klimaschutz denkt, dem kommt bestimmt nicht als erstes das Thema Schokolade in den Sinn. Doch 13 Münchner wollen genau mit dieser süßen Verführung auf Möglichkeiten, selbst das Klima zu schützen, aufmerksam machen. Mit einer Schoko-Fahrt nach München.

Was ist denn eine Schoko-Fahrt?

Das Besondere an der Schoko-Fahrt von Amsterdam nach München ist, dass die Fahrer alle mit dem (Lasten-)Rad unterwegs sind. Erst geht es für die 13 Teilnehmer aus München mit der Bahn nach Amsterdam, dann zurück mit dem Radl. Mit im Gepäck: 93 Kilogramm Schokolade. Durch die Aktion wollen die Teilnehmer ihre Liebe zum Radfahren, ihr Faible für gute Schokolade sowie ihr Bewusstsein für Ressourcenschonung und nachhaltigen Konsum zum Ausdruck bringen. Die Schokolade, die sie aus Amsterdam mitbringen, ist daher natürlich Bio-Schokolade, hergestellt aus fair gehandeltem und angebautem Kakao. Und: Den Weg aus der Karibik nach Europa hat der in Amsterdam verarbeitete Kakao davor selbstredend emissionsfrei per Segelschiff zurückgelegt, wie die Organisatoren mitteilten.

Seit wann gibt es Schoko-Fahrten?

Die Aktion geht bereits zum sechsten Mal über die Bühne. Die ursprüngliche Idee stammt von vier Freunden aus Münster, die sich im März 2017 in den Sattel schwangen, um Schokolade emissionsfrei von Amsterdam nach Münster zu bringen. Mittlerweile haben sich hunderte Radlbegeisterte aus ganz Deutschland und Österreich angeschlossen und fahren zweimal im Jahr von Amsterdam aus zurück in ihre jeweiligen Städte. Auch die Münchner Teilnehmer werden rund 1000 Kilometer nebeneinander im Sattel verbringen – eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen.

Die Beweggründe, an der Schoko-Fahrt teilzunehmen, sind ebenso unterschiedlich, wie die Leute selbst: Bewegung, Klimaschutz, die Gewissheit, etwas geschafft zu haben…. Oder wie im Falle von Bankkaufmann Christian Ludwig: „Einfach mal eine Woche ohne Anzug und Bügeln.“

Wann und wo kommt die Schokolade in München an?

Los geht die Rückreise am 20. April. Dann soll die Schokolade per Rad in ausgewählte Münchner Cafés und Läden transportiert werden. Die Ankunft ist für 3. Mai geplant, die Schoko- und Fahrradenthusiasten liefern die Schokolade aber nicht nur aus. Die eigene Leistung muss natürlich auch gebührend zelebriert werden. Daher feiern die Fahrer am Tag der Ankunft ab 16 Uhr in der Aroma Kaffeebar, Pestalozzistraße 24, gemeinsam mit allen, die nun so richtig Lust bekommen haben, sich ein Stück der emissionsfrei transportierten Schokolade auf der Zunge zergehen zu lassen, ein öffentliches Welcome-Fest.

