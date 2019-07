In nur einer Nacht: 24 Betrunkene auf E-Scootern erwischt - einer stellt sich besonders dumm an

Blau aufm Roller

Kaum dürfen die E-Roller auf den Straßen flitzen, gibt’s jede Menge Ärger: Immer mehr Bürger benutzen die Scooter nämlich unter Alkoholeinfluss.

München - Die Münchner Polizei hat von Donnerstag auf Freitag allein 24 E-Roller-Fahrer erwischt, die alles andere als nüchtern waren. Spitzenreiterin war eine 21-jährige Frau, die am Freitag um 01.25 Uhr mit stolzen 1,8 Promille in der Ottostraße von einer Polizeikontrolle angehalten wurde. Besonders dumm stellte sich auch ein 23-Jähriger an: Er fuhr in der Löwengrube unter Alkohol- und Drogeneinfluss in ein Polizeifahrzeug und verursachte damit einen Schaden von über 4000 Euro.

München: Bilanz nur einer Nacht - 24 Betrunkene auf E-Scootern erwischt

Der Leiter der Verkehrsprävention Michael Reisch (55) warnt: „Man muss sich vergegenwärtigen, dass bei der Benutzung von E-Scootern die Bestimmungen für Kraftfahrzeuge gelten.“ Wer also betrunken mit den Flitzern fährt, gefährdet nicht nur sich und andere, sondern auch seinen Führerschein. Übrigens: der Rollermarkt boomt immer weiter– und der nächste Anbieter kommt: Das schwedische Unternehmen Voi stellt eine weitere Flotte in der Innenstadt auf.

Auch im Englischen Garten sorgen die E-Scooter für Ärger. Der Parkchef schlägt Alarm, denn Kraftfahrzeuge sind verboten.

F. Bogner