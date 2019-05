In München Alltag: Wenn der Vollzeit-Job nicht für die Miete reicht

Wohnungslose, berufstätige Menschen

von Daniela Schmitt schließen

Die hohen Lebenshaltungskosten in München zehren an den Nerven vieler Menschen. Eine ZDF-Doku zeigt jetzt, dass selbst ein Vollzeitjob nicht immer genug Geld für eine eigene Wohnung abwirft.

München - Wenn Stephan (51) nach der Arbeit kochen will, ist das ein bisschen wie beim Campen. Geschirr und Besteck hat der Wahlmünchner in seinem Zimmer gelagert. Er trägt die Sachen über den Gang in eine sterile Küche. Stephans Lebensmittel lagern in einem Schließfach im Kühlschrank. Er sperrt auf. Daheim fühle er sich hier nicht, sagt er in der Doku-Reihe 37 Grad (ZDF). Ist er auch nicht – denn Stephan hat keine Wohnung. Der Sanitär- und Heizungsinstallateur lebt trotz Vollzeitjob in einem Männerwohnheim.

Kein Einzelfall. Nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind zehn Prozent der 420.000 wohnungslosen Menschen in Deutschland berufstätig. Fast doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Auch Korinna zählt dazu. Die 49-Jährige arbeitet in Vollzeit am Münchner Hauptbahnhof als Reinigungskraft. Nachdem sie ihre Wohnung wegen einer saftigen Mieterhöhung kündigen hatte müssen, fand sie einen Platz in einem Wohnheim: Seit eineinhalb Jahren lebt sie mit acht anderen Frauen auf einer Etage. Bad und Toilette teilen sich die Frauen. Eigentlich wollte sie nur vorübergehend bleiben, inzwischen ist es eine Dauerlösung geworden. Denn mit einem Gehalt von 1300 Euro monatlich verdient Korinna für den freien Wohnungsmarkt zu wenig, aber für eine Sozialwohnung zu viel.

Wohnungsnot: Viele Münchner suchen erfolglos eine Sozialwohnung

Die Anzahl derjenigen, die noch weniger haben als sie, ist riesig: In München wurden 2018 laut Sozialreferat 30.000 Anträge für eine Sozialwohnung gestellt, neu vergeben wurden aber nur 3200. Korinna hat inzwischen einen Nebenjob angenommen. Sie will weiterkämpfen, stark sein. Doch die ständigen Absagen zermürben. „Manchmal verliert man die Hoffnung. Wenn ich alleine bin, weine ich manchmal auch.“

+ Stephan bei der Arbeit: „Ich liebe meinen Job“, sagt der Installateur. © Screenshot: ZDF Mediathek

Stephan hatte früher eine gut laufende Firma. Bis er krank wurde und nicht mehr arbeiten konnte... Weil seine Firma pleite ging, hat er einen Eintrag bei der Schufa. Auf dem hart umkämpften Mietmarkt in München ein K.o.-Kriterium. Eine Zeit lang lebte Stephan sogar auf der Straße. Doch er ist ein Kämpfer, fand zurück ins Leben. Heute geht es ihm wieder besser, im Monat hat er dank harter Arbeit 1500 Euro zur Verfügung. Hunderte Bewerbungen hat er schon geschrieben – nur Absagen. Jüngst hat er ein Apartment im Neubauquartier Schwabinger Tor besichtigt, wo auch Sozialwohnungen entstanden sind. Jetzt heißt es warten – wie so oft...

D. Schmitt