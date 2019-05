“Beschwerden haben zugenommen“: Bettelnde Musiker in Zügen unterwegs - jetzt reagiert die MVG

Auftreten stört viele Bürger

In München sind zuletzt wieder mehr Bettelmusikanten in den Zügen der MVG unterwegs. In einer Mitteilung werden die Bürger nun dazu angehalten, keine Spenden zu tätigen.

München - Sie betreten mit Akkordeon oder Mundharmonika den Zug und spielen auf, sobald die Türen geschlossen haben: Bettelmusikanten treten momentan wieder vermehrt in U- und S-Bahnen auf. Das teilen die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Deutsche Bahn (DB) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit und appellieren an die Bürger, den Bettelmusikanten kein Geld zu geben. Denn die Spenden kämen nicht den Elendsbettlern zur Linderung ihrer Not zugute, sondern flössen in die organisierte Bettelei.

Betteln und Musizieren sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln untersagt. „Bettelmusikanten werden aus den Fahrzeugen und Stationen verwiesen, sofern sie dort angetroffen werden. Im Wiederholungsfall droht ein Hausverbot beziehungsweise eine Anzeige“, heißt es in der Pressemitteilung. Zwar stellten die Bettelmusikanten kein Sicherheitsproblem dar, da sie in der Regel nicht handgreiflich würden und schnell den Aufenthaltsort wechselten.

Musizierende Bettler: Beschwerden haben zuletzt zugenommen

Allerdings fühlten sich viele Kunden durch das Auftreten der Musikanten gestört und genötigt. „Die Beschwerden über Bettler haben in den vergangenen Wochen zugenommen“, teilen die Unternehmen mit. Wer sich von den Bettlern gestört fühle, könne das Fahr- oder Sicherheitspersonal ansprechen. Noch wichtiger sei es allerdings, den organisierten Bettlern die „Geschäftsgrundlage“ zu entziehen. Das sei das beste Mittel, um der organisierten Bettelei Einhalt zu gebieten.

