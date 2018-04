Junge Frau nach Unfall nicht gefunden: Bayern zahlt kein Geld

Beschluss Oberlandesgericht

Das Oberlandesgericht München wies die Berufung der Eltern einer jungen Frau zurück. Die Polizei fand sie nach ihrem Unfall 2015 trotz Zeugenhinweis nicht.

München -Nach dem Tod einer jungen Frau bei einem Verkehrsunfall bekommen die Eltern kein Geld von Bayern, obwohl die Polizei die sterbende Fahrerin trotz eines Zeugenhinweises nicht gefunden hat. Das Oberlandesgericht in München wies am Donnerstag die Berufung der Eltern gegen ein Urteil des Landgerichtes Augsburg ab. Die Angehörigen hatten auf Schmerzensgeld und Beerdigungskosten in Höhe von rund 26 000 Euro geklagt.

Keine Pflichtverletzung der Polizisten

Der Vorsitzende Richter des Senats betonte, dass dieser Fall die Richter mehr beschäftigt habe als andere Haftungsprozesse. „Ihr Fall ist kein normaler Fall“, sagte er zu dem klagenden Vater. Dennoch sehe das Gericht keine Pflichtverletzung der Polizisten. Der Vater betonte nochmals, dass er die Entscheidung nicht verstehen könne. Dennoch bedankte er sich bei dem Richter für die persönlichen Worte.

Was geschehen war:

Seine 24 Jahre alte Tochter war mit ihrem Wagen im Juli 2015 nachts auf der Autobahn 8 beim schwäbischen Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) von der Fahrbahn abgekommen und gestorben. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, doch der Notrufbeamte hatte diesen Autofahrer weitergeschickt. Die später an den ungefähren Unfallort gekommenen Streifenpolizisten konnten das Wrack in der Dunkelheit allerdings nicht finden, da die Leitplanke und der Schutzzaun neben der A8 nicht beschädigt waren. So wurde das Unfallauto mit der inzwischen gestorbenen Fahrerin erst am nächsten Morgen neben der Fernstraße entdeckt.

dpa

Rubriklistenbild: © Symbolbild / dpa / David-Wolfgang Ebener