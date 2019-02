München: Katwarn löst aus - das steckt hinter der merkwürdigen Meldung

Die wohl verrückteste Katwarnmeldung erreichte am Valentinstag alle Münchner.

Münchner wundern sich über Alarm

Katwarn löst um 10.30 Uhr Alarm in München aus. Doch die Meldung ist nur für einen Mann bestimmt. Viele Münchner wunderten sich. Das steckt dahinter.

München - Da staunten tausende Münchner nicht schlecht. Katwarn hat seinen Alarm für den Großraum München ausgelöst. Ein Blick zum Himmel zeigt strahlenden Sonnenschein bei frühlingshaften Temperaturen. Welche Großlage, so rätselten viele, sollte nun also im Großraum München für Gefahr sorgen?

Wer einen Blick in die Meldung geworfen hat, kann sich zumindest einen Teil zusammenreimen. Zunächst liest sie sich allerdings bedrohlich an. Das Lagezentrum Bayern des Innenministeriums informiert hier. Wem da schon das Herz in die Hose gesunken ist, kann aufatmen.

Katwarn löst in München aus - doch die Meldung ist nur für einen Mann bestimmt

Die Meldung war nämlich gar nicht für alle Münchner bestimmt, sondern nur für einen Mann - für Herrn W. - sie stammt von einer Cecilia F.

Wer jetzt an eine große Geste zum Valentinstag denkt, ist allerdings auch fehl am Platz. Leider. Vielmehr handelt es sich um die Bestätigung, dass eine Testmeldung von eben genanntem Herrn W. gut im Lagezentrum Bayern angekommen ist. Unter Hinweise ist zu lesen: „Dies ist eine Testmeldung! Keine Warnung auslösen!“ Tja, und da ist wohl etwas gehörig schief gelaufen.

Wir haben davon abgesehen, Frau F. anzurufen. Mussten wir für unsere Recherche auch nicht. Via Katwarn wiesen die Behörden danach alle Nutzer darauf hin, die Meldung doch bitte zu ignorieren. Sie wurde versehentlich abgesetzt.

