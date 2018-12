Masern-Alarm nach Festival: Stadt München warnt vor hochansteckender Virusinfektion 

Eine an Masern erkrankte Person besuchte die „European Outdoor Film Tour“ in ansteckendem Zustand. Nun hat das Gesundheitsreferat ein Infotelefon eingerichtet.

Masern sind extrem ansteckend. Nun warnt die Stadt München ausdrücklich vor der Virusinfektion, die gefährliche Folgen haben kann. Der Grund: Auf einem Festival war eine an Masern erkrankte Person.

München - Das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) informiert, dass auf der „European Outdoor Film Tour“ am 4. Dezember, beginnend um 20 Uhr, in der alten Kongresshalle in München eine an Masern erkrankte Person anwesend war. Sie war zu diesem Zeitpunkt ansteckend.

Masern können ab acht bis zehn Tagen nach der Veranstaltung ausbrechen

Personen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben und weder eine Masernimpfung noch die Masernerkrankung durchgemacht haben, könnten sich dort angesteckt haben und nun - ab acht bis zehn Tage danach - selbst an Masern erkranken.

Warum sind Masern so gefährlich?

Bei Masern handelt es sich um eine hochansteckende Virusinfektion, die mit Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Bindehautentzündung der Augen einhergeht. Nachfolgend tritt ein Hautausschlag auf, der häufig hinter den Ohren und im Gesicht beginnt. Für an MasernErkrankte sowie, deren nicht immune Kontaktpersonen gilt nach dem Infektionsschutzgesetz ein Besuchsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kinderkrippen, -gärten und Schulen.

Aufgrund der bei Masern bekannten gefährlichen Komplikationen versucht das Referat für Gesundheit und Umwelt bei dieser meldepflichtigen Infektion, nicht immune Kontaktpersonen zu finden, um sie auf ihr mögliches Risiko hinzuweisen.

Das RGU bittet deshalb diesen Personenkreis, sich umgehend unter Telefon 233-4 78 09 zu melden. Unter dieser Nummer sind auch weitere Informationen erhältlich. Eine individuelle Beratung ist darüber hinaus bei Haus-und Kinderärzten möglich. Das Referat für Gesundheit und Umwelt bietet täglich von 11 bis 12 Uhr eine telefonische Impfberatung unter der Rufnummer 233-6 69 07 an.

