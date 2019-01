Unsere Leser empfehlen: Hier gibt es die besten Döner Münchens

Die besten Döner der Stadt

Sie haben Lust auf einen saftigen Döner, aber Sie wissen nicht wohin? Wir haben unsere Leser nach den besten Döner-Adressen in München gefragt.

München - Zum Abendessen, in der Mittagspause oder einfach für den „kleinen“ Hunger zwischendurch. Wir Deutschen lieben Döner. Deshalb sprießen auch in München die Döner-Buden gefühlt im Wochentakt aus dem Boden. Aber Döner ist nicht gleich Döner. Vermutlich kennt jeder Münchner den einen Döner-Imbiss, der durch saftiges Fleisch, frisches Gemüse und die am besten gewürzte Joghurt-Sauce überzeugt. Deshalb haben wir die Lieblings-Adressen unserer Leser aus München und Umgebung gesammelt. Et voilà, in der Tabelle finden Sie die besten Döner-Imbisse Münchens.

Stadtteil Döner-Imbiss Öffnungszeiten Bemerkungen Neuhausen-Nymphenburg Arkadas Kebap Wendl-Dietrich-Straße 17, 80634 München Mo-Sa: 10-21 Uhr „Ganz klar vom Brot bis zum Fleisch!!!“ Schwanthalerhöhe Westends Best Döner Trappentreustraße 17, 80339 München Mo-So: 8-23 Uhr Altstadt-Lehel Mustafa's Gemüse Kebap 21-24 Stachus, 80335 München Mo-Sa: 11-22 Uhr Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt Verdi Süpermarket Landwehrstraße 46-48, 80336 München Mo-Sa: 8-20 Uhr „100% Kalbfleisch und kein billiges Hähnchenfleisch“ Obersendling Sendlinger Kebab Haus Kistlerhofstraße 88, 81379 München Mo-So: 10-21 Uhr Schäftlarn (Landkreis München) Sollner Kebap Haus Wolfratshauser Str. 202, 81479 München Mo-Sa: 10-20 Uhr „Mega lecker! Immer super frisch! Fladen werden für jeden Kunden frisch zubereitet!“ Untergiesing Kebab Haus Pilgersheimer Str. 42, 81543 München Mo-So: 9.30-23.30 Uhr Obergiesing-Fasangarten DJANGO'S Schlierseestraße 77, 81539 München Mo-Sa: 10-21 Uhr Milbertshofen VIP Saloon Döner Imbiss Riesenfeldstraße 77, 80809 München Mo-Fr: 8-20 Uhr Sa: 8-18 Uhr Berg am Laim Gülers Berliner Döner Berg-am-Laim-Straße 89, 81673 München Mo-Fr: 11-22 Uhr Sa-So: 12-22 Uhr „Geile Saucen und 100% Kalbfleisch! Zur Mittagszeit riesen Schlange im Laden.“ Au-Haidhausen Bosporus Kebap Haus Ohlmüllerstraße 26, 81541 München Mo-So: 10-00 Uhr Ramserdorf/Perlach Ana’s Feinkost-Imbiss Döner Pfanzeltpl. 16, 81737 München Mo-Fr: 8-20 Uhr Sa: 9-19 Uhr Au-Haidhausen Erbils Breisacher Str. 13, 81667 München Mo-So: 10.30- 20.30 Uhr Untersendling Akse Döner Imbiss Albert-Roßhaupter-Straße 74, 81369 München Mo-Sa: 10-21 Uhr Milbertshofen Estare Restaurant - Cafe - Bar Echinger Str. 1, 80805 München Mo-So: 10-23 Uhr Moosach Sultanim Döner Imbiss Allacher Str. 80, 80997 München Mo-Fr: 9.30-19.00 Sa: 9.30-18.00 Au-Haidhausen Türkitch Humboldtstraße 20, 81543 München Mo-Sa: 11-22 Uhr So: 13-22 Uhr Karlsfeld (Landkreis München) Kebab Manufaktur Rathausstraße 23, 85757 Karlsfeld Mo-Fr: 10-19 Uhr

Fehlt noch eine empfehlenswerte Adresse oder möchten Sie eine lobende Bemerkung ergänzen? Dann kommentieren Sie diesen Artikel auf unserer Nachrichtenseite oder auf Facebook.

