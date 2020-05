Corona-Demo in München: Veranstalter geht drastischen Schritt - Massen auf der Theresienwiese erwartet

Demonstranten mit Drohung

In München soll eine weitere „Corona-Demo“ auf der Theresienwiese stattfinden. Die Veranstalter beklagen Schikanen - und sind jetzt einen drastischen Schritt gegangen.

Das Coronavirus beherrscht weiter das Leben in München.

Obwohl es seit einigen Tagen Lockerungen wie das schrittweise Öffnen der Gastronomie gibt sind einige Menschen unzufrieden mit den Maßnahmen der Regierung .

. Für den kommenden Samstag (30. Mai) ist deshalb einmal mehr eine Demonstration auf der Theresienwiese geplant .

. Die Demonstranten haben nun einen drastischen Schritt gewagt.

München - Für viele Menschen ist die Corona-Krise auch knapp drei Monate nach Beginn des „Lockdown“ eine Zerreißprobe. So hat ein Münchner Bar-Besitzer etwa einen offenen Brandbrief an die Politik geschrieben - ihm sind die Auflagen für die Gastronomie ein Dorn im Auge. Ein anderer hat die Chance, wieder vorsichtig zu öffnen, erst gar nicht genutzt. Es gibt viele Menschen, die gegen die Maßnahmen der Regierung gegen das Coronavirus sind - einige von ihnen wollen das im Rahmen einer Demonstration auf der Theresienwiese an diesem Wochenende wieder kundtun.

München: Corona-Maßnahmen-Demo auf der Theresienwiese - drastischer Schritt?

Die Demonstration „Freiheit. Grundrechte und Selbsbestimmung“ soll am Samstag stattfinden. Es ist bereits der dritte Anlauf auf der Münchner Theresienwiese, der letzte war wegen eines unerwarteten Unwetters abgesagt worden. Auch dieses Mal hatten die Veranstalter beim KVR (Kreisverwaltungsreferat) 10.000 Menschen angemeldet - zugelassen wurden (wie auch schon die letzten Male) lediglich 1.000. Deshalb hat der Veranstalter jetzt einen drastischen Schritt gewählt und vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Der Veranstalter will sich im Fall einer Ablehnung an die nächste Instanz, also das Bayerische Verwaltungsgerichtshof wenden.

München: Corona-Demo auf der Theresienwiese - Polizei in Alarmbereitschaft

Für die Polizei hatte sich die erste „Corona-Demo“ als insgesamt ruhig herausgestellt. Man hatte mit deutlich mehr Problemen gerechnet - die Schaulustigen jedoch, die sich um das Gelände auf der Theresienwiese versammelt hatten, seien den Beamten ein Dorn im Auge gewesen. Bleibt abzuwarten, wie sich der dritte Anlauf der „Corona-Demo“ in München entwickelt.

