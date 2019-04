CSU will Aprilscherz Realität werden lassen: MVG-Streifen bald mit Dackel unterwegs?

Mit diesem Bild hatte die MVG ihren Aprilscherz lanciert. Die CSU will nun tatsächlich Dackel für die U-Bahnwache.

Sie seien „Sympathieträger“

von Sascha Karowski schließen

Bei der Suche nach innovativen Ideen ist die CSU im Münchner Stadtrat nun auf den Hund gekommen. Die Fraktion hat beantragt, die Münchner U-Bahnwache mit Dienst-Dackeln auszustatten.

Das war am Montag noch anders, als die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Meldung veröffentlichte, wonach ab sofort eine Dackelwache Streife in der U-Bahn gehen werde. „Bei großen Events wie Fußballspielen und dem Oktoberfest sollen die vierbeinigen Helfer künftig in erster Linie deeskalierend wirken“, hieß es da.

Allerdings war die Geschichte ein Aprilscherz. Die CSU macht jetzt allerdings wirklich Ernst – „Schluss mit lustig“ heißt es sodann auch in einem offiziellen Antrag. Dem Stadtrat soll ein Konzept vorgelegt werden, wie die Dackel in den Streifendienst der U-Bahnwache integriert werden können. Fraktionschef Manuel Pretzl sagte: „Dackel sind Sympathieträger. Die kleinen Vierbeiner sorgen sofort für gute Laune und heben die Stimmung. Wir wollen diese positiven Aspekte jetzt für unsere U-Bahn-Wache nutzen.“

„Ein Dackel passt perfekt zum Einsatzgebiet der U-Bahn“

CSU-Stadtrat Hans Sauerer ergänzt: „Der Dackel ist ein Jagdhund mit langer Tradition und treuer Begleiter. Durch seinen kompakten Körperbau passt er perfekt zum Einsatzgebiet der U-Bahn-Wache. Was als Aprilscherz gedacht war soll nun Realität werden.“ Wie realistisch ist das? MVG-Sprecher Matthias Korte sagte auf Anfrage: „Wir freuen uns riesig, dass die Idee so gut angekommen ist. Wir hatten Reaktionen aus ganz Deutschland.“ Doch eine Umsetzung sei ausgeschlossen. „Es wird aber bei einem Aprilscherz bleiben.“

Lesen Sie auch: München wächst und das gilt nicht nur für die Zweibeiner. Denn auch die Zahl der Hunde steigt, jährlich werden es 1000 mehr. Allerdings prellen auch immer mehr Halter die Hundesteuer.