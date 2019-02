Berlinerin (31) sorgt für S-Bahn-Chaos in München - die Polizei hat einen Verdacht

Verkehr wurde gestoppt

von Marcel Görmann schließen

Aufregung am Samstagmorgen in München: Der S-Bahn-Verkehr musste wegen einer Frau gestoppt werden.

München - Weil eine Frau in einen S-Bahn-Tunnel in München gegangen ist, hat die Polizei am Samstagmorgen den Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen gestoppt.

Gegen 9:10 Uhr wurde der Bundespolizei vom Fahrdienstleiter München-Ost eine Person gemeldet, die sich am Ostbahnhof zunächst in den Gleisbereich begab und anschließend weiter in S-Bahn-Tunnel der Stammstrecke Richtung Rosenheimer Platz gelaufen war. Nach der Gleissperung konnte die Frau etwa 100 Meter hinter dem Tunneleingang von Bundespolizisten gestellt werden.

Berlinerin sorgt für S-Bahn-Chaos in München: Alkohol offenbar im Spiel

Die Berlinerin wies sowohl im Gesicht als auch an Kleidung und Händen schwarzen Abrieb – vermutlich vom Bremsstaub auf den Gleisen auf. Bei und nach der Mitnahme zum Revier am Ostbahnhof war die Studentin, die Alkoholgeruch aufwies und gegenüber den Beamten einen verwirrten Eindruck hinterließ, wenig kooperativ. Einen Atemalkohol- und Drogentest verweigerte sie.

Am Wochenende findet die Sicherheitskonferenz in München statt. Ob die Berlinerin möglicherweise aus Protest wegen der Konferenz in den Tunnel gelaufen ist, kann die Bundespolizei nicht ausschließen.

Verspätungen von bis zu 20 Minuten im gesamten Münchner S-Bahn-Netz

Da keine Straftaten erkennbar waren, wird gegen die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unbefugtem Aufenthalt im Gleisbereich eingeleitet. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sprach gegenüber der dpa von Verspätungen zwischen 10 und 20 Minuten im gesamten Netz.

In München befindet sich daher auch die Präsidententochter Ivanka Trump. Sie möchte ihren Kindern ein bestimmtes Produkt aus Bayern mitbringen.

mag