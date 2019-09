Mutter entführt Sohn und taucht im Ausland unter – seit 13 Jahren fehlt jede Spur

Ich lese das so raus und da wir Meinungsfreiheit haben in D, schreibe ich meine Meinung dazu. Es ist kein Urteil zum Bericht.

> Im Januar 2000 wird Felix geboren. Sein leiblicher Vater bemüht sich nicht um Kontakt, Alexander S. wird rechtlicher Vater.

> 2004 zieht Maria, die mittlerweile nicht mehr als Flugbegleiterin arbeitet, mit ihrem Sohn zu ihrer Mutter Brigitta G. nach Heidelberg.

> Bis zum Mai 2006 soll Alexander S. seinen Sohn fast nie besucht haben, berichtet Brigitta G.. Trotzdem bemüht er sich um das alleinige Sorgerecht.

> Am 3. Mai 2006 kann Alexander S. bestimmen, wo Felix lebt. Er bekommt das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen. Der Junge hat an diesem Tag einen Termin mit seinem Vater beim Kinderschutzbund. Als seine Mutter ihn abholen will, ist er bereits auf dem Weg nach München.

> Als Felix in München ist, erfährt Maria von dem Gerichtsbeschluss. In dem folgenden Verfahren soll die Erziehungsfähigkeit der beiden Elternteile von einem Psychologen untersucht werden. Es heißt, Maria sei nicht erziehungsfähig. Die Gegengutachten ergeben etwas anderes. Das Gericht folgt ihnen nicht.

> Im September 2006 holt Maria Felix gemeinsam mit Brigitta G. aus München und verschwindet mit ihrem Sohn.

Copy: Rein-Neckar-Zeitung