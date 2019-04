Weltweit erkennen Fans diesen Münchner - nur seine Eltern ahnen nicht, dass er berühmt ist

22-jähriger Feuerwehrmann

Spaßige Videos in voller Montur: Ein Feuerwehrmann aus München begeistert das Netz. Inspiriert haben ihn Kollegen aus den USA.

München - Uwe Eckerl hat Fans aus Japan, Indien und den USA. Der 22-jährige Feuerwehrmann aus München ist ein echter Internet-Star. Weil er seinen Einsatz-Alltag in spaßigen Clips auf dem Portal Tik Tok festhält, folgen ihm dort 54.000 User, die seine „Projekte“ fleißig kommentieren und liken. Auf der chinesischen Plattform Tik Tok können User kurze Videos einstellen. Oft handelt es sich dabei um Lippensynchronisationen bekannter Musikvideos. Vor allem bei jungen Internet-Nutzern erfreut sich das Portal großer Beliebtheit.

„Ich habe mit zwölf bei der Jugend-Feuerwehr angefangen. Vor zwei Jahren habe ich dann Videos hochgeladen“, erklärt Eckerl gegenüber der Bild. Nachdem die Resonanz überwiegend positiv war, startete der 22-Jährige seinen eigenen Kanal. In den kurzen Clips schwingt der Münchner das Tanzbein oder synchronisiert Dialoge aus bekannten Comedy-Filmen. „Irgendwann kam die Idee, die Videos auch in Uniform zu machen. Das machen viele in den USA. Krankenschwestern, Soldaten und Polizisten. Das wollte ich auch“, erklärt Eckerl das ungewöhnliche Hobby.

Ungewöhnliches Hobby: Feuerwehrmann aus München dreht Videos - der Einsatzleiter macht mit

Probleme mit seinem Einsatzleiter bei der Feuerwehr gibt es wegen der lustigen Videos nicht. „Der ist sogar manchmal dabei, wenn ich filme“, schmunzelt der Tik-Tok-Star. Dass ihr Sohn eine Internet-Berühmtheit ist, bleibt Eckerls Eltern bislang verborgen. „Denen schicke ich manchmal die Videos. Dass ich 54.000 Follower habe und eine Million Links – das wissen sie nicht“, erklärt der 22-Jährige.

Hauptberuflich steht der Münchner als Beamter in Diensten des Finanzamts. Dort ist der 22-Jährige für die Haustechnik zuständig. Inspiration für neue Video-Clips scheinen die Räumlichkeiten in der Deroystraße ausreichend zu bieten.

