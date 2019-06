Initiative gegen Lebensmittelverschwendung: Tolle Aktion kommt auch Obdachlosen zu Gute

Woche der Nachhaltigkeit in München

von Phillip Plesch schließen

Jährlich werden in München mehrere Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Eine Aktion möchte dem in der Woche der Nachhaltigkeit entgegenwirken. Sie kommt auch Obdachlosen zu Gute.

München - 18 Millionen Tonnen Essen werden in Deutschland jedes Jahr weggeworfen. Alleine in München waren es 2017 täglich 168.465 Kilogramm, wie die tz.de* berichtete. Viele weggeworfene Lebensmittel sind allerdings noch genießbar. Um dem entgegenzuwirken, hat sich in München bereits im Dezember 2012 die Initiative „foodsharing - München mit angrenzenden Kreisen e.V.“ gebildet. Im Zuge der Woche der Nachhaltigkeit 2019 veranstalten die Initiatoren gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Aktion unter dem Motto „Wir retten Lebensmittel“.

Aus einem Foodtruck werden in München jeden Tag woanders gerettete Lebensmittel verteilt

Von Montag, 3. Juni, bis Freitag, 7. Juni, werden jeden Tag an einem anderen Standort von 11.30 bis 14.00 Uhr gerettete Lebensmittel aus einem Foodtruck verteilt. „Die bei der Aktion verarbeiteten Lebensmittel werden von den Foodsavern von Foodsharing gerettet und von einem professionellen Küchenteam verarbeitet“, heißt es auf der Facebook-Seite des Veranstalters.

Zur Auftaktaktion am Montag kamen laut Organisatoren rund 500 Leute. Das Essen, dass der Foodtruck ausgibt, ist kostenlos. Somit können vor allem auch arme Menschen, wie beispielsweise Obdachlose, von der Aktion profitieren.

Die weiteren Stationen

Am Dienstag hält der Foodtruck an der Münchner Freiheit. Am Mittwoch folgt die Station Rainer-Werner-Fassbinderplatz, am Donnerstag ist der Foodtruck am Einkaufscenter Neuperlach und am Freitag zum Abschluss der Woche auf dem Rosenkavalierplatz.

Lesen Sie auch: Der Joghurt riecht gut und sieht aus wie immer - trotzdem wandert der Becher in den Müll. So etwas passiert jeden Tag, in Millionen Haushalten. Nötig ist es nicht. Was das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich bedeutet.

*die tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.