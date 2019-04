Frau bekommt dramatische WhatsApp aus London - dann schlägt sie bei Feuerwehr München Alarm

Feuerwehr erfährt von Notfall in London und rettet Mann das Leben. (Symbolfoto)

Bruder suchte nach Hilfe

von Katharina Haase schließen

Die Feuerwehr München hat einem Mann in London womöglich das Leben gerettet. Der 54-Jährige hatte seiner Schwester in München von einem Notfall berichtet. Sofort setzten die Retter alle Hebel in Bewegung.

München - Dass die Feuerwehr in München auch international tätig sein kann, beweisen die Rettungskräfte der bayerischen Landeshauptstadt am Ostersonntag-Nachmittag eindrücklich.

Gegen 15 Uhr ging beim zuständigen Disponenten der Anruf einer 51-jährigen Frau aus München ein. Sie gab an, eine „WhatsApp“-Nachricht ihres 54-jährigen Bruders bekommen zu haben, der im Londoner Stadtteil Newham lebt. Er benötige dringend medizinische Hilfe, solle in der Nachricht gestanden haben.

Feuerwehr München alarmiert Retter in London

Umgehend recherchierten die Rettungskräfte nach der richtigen Nummer. Jedoch dauerte es dennoch etwa 30 Minuten, bis Hilfe auf den Weg gebracht werden konnte, da die Münchner Retter zunächst mehrfach von Anrufbeantwortern abgewiegelt wurden. Schließlich konnten die Retter der erleichterten Schwester aber mitteilen, dass Polizei und Rettungswagen bei dem Mann eingetroffen waren.

Der 54-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Über seinen derzeitigen Zustand kann die Feuerwehr München allerdings keine Auskunft geben.

Derweil haben zwei Kinder aus dem bayerischen Oettingen im Landkreis Donau-Ries beim Zündeln auf einem Parkplatz eine Explosion ausgelöst. Sie hatten leicht brennbare Flüssigkeiten in ein Feuer gegossen.

kah