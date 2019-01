Gleisbruch am Marienplatz: Chaos im Berufsverkehr - komplizierte Reparaturarbeiten

Verspätungen und Ausfälle

Wegen eines Gleisbruchs ist es am Morgen zu Verspätungen und Zugausfällen bei den U-Bahnen U3 und U6 gekommen. Die komplizierten Reparaturarbeiten dauern an.

10.26 Uhr: Ein Schienenbruch am U-Bahnhof Marienplatz hat heute Morgen den Berufsverkehr auf den Linien U3 und U6 weitgehend lahmgelegt. Der Schaden wurde gegen 6.45 Uhr festgestellt, wie die MVG berichtet. Das betroffene Gleis 2 musste daraufhin aus Sicherheitsgründen und zur vorläufigen Reparatur vorübergehend gesperrt werden.

Video: U-Bahn-Chaos in München: Gleisbruch am Marienplatz

Die gebrochene Schiene wurde zunächst mit Laschen gesichert und damit provisorisch instandgesetzt. Gegen 9 Uhr konnte Gleis 2 freigegeben und der Betrieb wieder aufgenommen werden. Bis in den Vormittag hinein wird es jedoch noch zu größeren Verspätungen kommen. In der nächtlichen Betriebspause erfolgt die abschließende Reparatur: Dann wird die gebrochene Schiene gegen ein neues Stück ersetzt.

9.33 Uhr: Wie die MVG im Internet mitteilt, wurde der Schaden am Gleis im Bereich des Marienplatz behoben. „In nächster Zeit kommt es allerdings noch auf den Linien U3 und U6 zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen“, heißt es weiter.

Gleisbruch am Marienplatz: Chaos im Berufsverkehr - Störung bei U3 und U6

Update 8.38 Uhr: Wie die MVG auf Nachfrage mitteilt, ist ein Gleisbruch verantwortlich für das Chaos bei den U-Bahnen U3 und U6. Direkt im U-Bahnhof Marienplatz in Richtung Sendlinger Tor ist ein Gleis gebrochen. „Wir sind guter Dinge, dass wir die kaputte Stelle provisorisch in absehbarer Zeit reparieren können“, so der Sprecher weiter. Arbeiter seien bereits vor Ort im Einsatz.

+ Auch die U-Bahn-Station Sendlinger Tor ist überfüllt, auch hier schickte uns ein Leser ein Bild. © fkn Alle Meldungen im Überblick: Auch bei der S-Bahn gibt es heute Verspätungen und Ausfälle.

Chaos im Berufsverkehr: Störung bei U3 und U6

München - Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG im Internet mitteilt, kommt es derzeit bei den U-Bahnen U3 und U6 „zu erheblichen Einschränkungen“. Der Abschnitt zwischen Sendlinger Tor und Odeonsplatz kann derzeit in beide Richtungen auf nur einem Gleis und das mit „stark eingeschränkter Kapazität befahren werden“.

Die MVG teilt mit:

U3: Die Züge pendeln in den Abschnitten Fürstenried West bis Implerstraße (Gleis 3; zurück nach Fürstenried West ab Gleis 2) sowie Münchner Freiheit (Gleis 3) bis Moosach.

U6: Die Züge fahren zwischen zwischen Sendlinger Tor und Odeonsplatz wechselseitig über Gleis 1.

Fahrtalternativen:

- Brudermühlstraße: Bus 54 / X30 bis Candidplatz (4 Minuten, weiter mit U1); Bus X30 zur Silberhornstraße (7 Minuten, weiter mit U2/U7 zum Hauptbahnhof / Sendlinger Tor

- Goetheplatz: Bus 58 / X98 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor -Harras: S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (10-15 Minuten) oder Bus 54 / X30 bis Candidplatz (9 Minuten), weiter mit U1 -Holzapfelkreuth: Bus 51 bis Laimer Platz (6 Minuten), weiter mit U5 oder Bus 51 bis Laim Bf. (9 Minuten), weiter mit den S-Bahnen

- Implerstraße: Bus 132 bis Marienplatz (18 Minuten)

- Obersendling: S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (14-18 Minuten)

- Odeonsplatz: U4 / U5 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor

- Olympia-Einkaufszentrum: U1 bis Hauptbahnhof oder Sendlinger Tor (10-12 Minuten)

- Poccistraße: Bus 62 bis Sendlinger Tor (10 Minuten) oder Marienplatz / Rindermarkt (15 Minuten)

- Scheidplatz: U2 bis Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor (7-9 Minuten) oder Tram 27/28 bis Sendlinger Tor (16 Minuten)

- Westpark: Bus 63 bis Heimeranplatz (6 Minuten), weiter mit U5

Video: Der gepante Streckenverlauf der 2. Stammstrecke

