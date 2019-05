Mann flüchtet mit Handtasche seiner Freundin - was Beamte darin finden, überrrascht

Wegwerfen nützte auch nichts mehr

Die Polizei München hat einen Mann geschnappt, der mit der Handtasche seiner Freundin geflüchtet war. Was die Beamten darin fanden, überraschte.

München - In einer Grünanlage in Berg am Laim nahm ein 24-Jähriger plötzlich die Beine in die Hand, als er uniformierte Polizeibeamten der Einsatzhundertschaft sah. Mit der Handtasche seiner 23-jährigen Begleitung unter dem Arm rannte er los und wollte so einer Kontrolle entgehen, berichtet das Polizeipräsidium Süd.

Handtasche warf der Mann auf seiner Flucht weg

Die Beamten gingen zuerst noch von einem möglichen Raub aus, verfolgten den jungen Mann. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde der Flüchtige schließlich festgenommen. Er leistete „erheblichen Widerstand“, heißt es in der Pressemeldung der Polizei. Als dann die Handtasche gefunden wurde, die der Mann auf seiner Flucht weggeworfen hatte, wurde auch schnell klar warum.

200 Gramm weißes Pulver und Verpackungsmaterial gefunden

Etwa 200 Gramm „weißes Pulver, bei dem es sich vermutlich um Kokain handelt“, waren darin. Auch in der Wohnung der beiden Tatverdächtigen stellten Polizisten Verpackungsmaterial sicher. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

