Illegales Autorennen mit 180 Sachen auf dem Ring: Fahrer verurteilt - aber hier fährt er nach Hause

„Ich fühlte mich provoziert“

Die Polizei in München ein illegales Autorennen mit 180 km/h auf der Brudermühlstraße. Einen der Täter stoppten die Beamten mit vorgehaltener Waffe. Nun kassierte Daniel K. dafür seine Strafe.

München - 60 km/h sind am Mittleren Ring erlaubt. Wer dagegen mit 180 Stundenkilometern durch die Stadt fährt, muss damit rechnen, dass das eigene Auto zur Waffe wird und andere Menschen zu Tode kommen. Mit einer ähnlichen Begründung hatte das Landgericht in Berlin erstmals ein Mord-Urteil gegen einen Auto-Raser ausgesprochen. Der Mann hatte Anfang 2016 am Kurfürstendamm einen Fußgänger totgefahren, als er mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Angeklagter in München vor Gericht: „Ich fühlte mich provoziert“

In München wurde nun ein ähnlicher Fall verhandelt, der zum Glück keine Opfer gefordert hat. Am 3. Dezember 2017 fuhr Chauffeur Daniel K. mit seinem Audi RS3 von einer Party aus Giesing heim. Auf dem Mittleren Ring lieferte er sich ein Rennen mit einem BMW – und beschleunigte auf 180 km/h. Ein lebensgefährliches Manöver.

Die Polizei stoppte K. auf der Brudermühlstraße hinter dem Candidtunnel. Nun musste er vor Gericht. „Ich habe mich leider hinreißen lassen“, sagte der Raser. Der BMW habe ihn geschnitten und dann stark abgebremst. „Ich fühlte mich provoziert.“ Danach begann das Rennen.

Beide Raser hatten sich vorher nicht gekannt, das illegale Rennen war dennoch ein Kräftemessen mit Wettbewerbscharakter, befand das Amtsgericht in erster Instanz. Die Quittung: Daniel K. sollte 2.000 Euro Strafe zahlen und für drei Monate den Führerschein abgeben. Dagegen legte der Chauffeur aber Einspruch ein. Deshalb wurde am Donnerstag verhandelt.

Nach Verfolgungsjagd in München: Polizei stellt Fahrer mit gezogener Waffe

Dabei kam heraus: Die Polizei hatte nach einer Verfolgungsjagd nur einen der Raser stellen können. Mit gezogener Waffe holten die Beamten Daniel K. aus seinem Audi. Richter Patrick Schmidt: „Dann haben Sie geweint, stimmt das?“ Der Raser: „Ja, ich war fertig mit den Nerven. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Polizisten so ausflippen. Außerdem habe ich mich über mich selbst geärgert.“

Die Staatsanwaltschaft rügte das Rennen scharf: „Wer sich in so einer Situation provozieren lässt und dann so reagiert, ist tendenziell ungeeignet für den Straßenverkehr.“

Weil Daniel K. ein Geständnis ablegte, wurde sein Strafbefehl am Ende abgeändert: K. muss nun 3.200 Euro zahlen und erhält nur einen Monat Fahrverbot. Ob er auch zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) muss, im Volksmund Depperltest“ genannt, entscheidet die Führerscheinbehörde.

