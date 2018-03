Chaos, Chaos, Chaos: München im Mega-Stau - Hier wird es Dienstag eng

Altstadtring-Tunnel komplett gesperrt

Die Stau-Stadt München hat Hochkonjunktur. Weil der Altstadtring-Tunnel einer Komplettsperrung unterzogen ist, müssen Autofahrer enorme Geduld aufbringen. Und das war es noch längst nicht...

München - Entspannter Start in die Osterferien? Von wegen! Für viele Autofahrer begann die Woche am Montag mit Mega-Frust im Straßenverkehr. Denn derzeit ist der Altstadtring-Tunnel komplett gesperrt. Das gilt seit Samstag und noch bis zum Mittwoch nach den Feiertagen. Der Grund: Vorbereitungsarbeiten für eine große Sanierung. Die Folge: Chaos, Chaos, Chaos! Gestern der erste Stresstest. Dabei zeigte sich: Trotz Ferien staute sich der Verkehr um den Tunnel gewaltig. Teilweise standen die Leute stundenlang im Stau. Mittendrin war Barbara Hampel vom gleichnamigen Auktionshaus. Sie sagt: „Mir ist der Kragen geplatzt!“

Gegen 9.30 Uhr war Hampel mit ihrem Auto von der Schellingstraße aufgebrochen. Für die Fahrt nach Grünwald braucht sie normalerweise 20 Minuten. Doch schon nach wenigen Metern war für sie auf der Ludwigstraße Schluss. „Dort bin ich knapp 45 Minuten gestanden“, ärgert sie sich. Das Problem: Hampel wollte am Ende nach links in die Von-der-Tann-Straße einbiegen. Weil der darunterliegende Altstadtring-Tunnel aber gerade gesperrt ist, muss der Verkehr überirdisch rollen – wegen der kurz getakteten Ampelschaltung an der Kreuzung staute es sich auf der Ludwigstraße zurück bis zum Siegestor. Auch am Oskar-von-Miller-Ring und auf der Prinzregentenstraße ging nichts mehr.

Autofahrer müssen noch bis zum 4. April tapfer sein - vorerst

Für Hampel ist die Verkehrsführung eine Katastrophe. Die Ludwigstraße sei ohnehin stauanfällig. Sie weiter zu überlasten, ergebe wenig Sinn. Weiteres Ärgernis: Trotz der Absperrung am Tunnel habe sie keinen einzigen Bauarbeiter gesehen. Für ihren Weg hat Hampel letztlich fast eineinhalb Stunden gebraucht. Normalerweise sei sie eine ruhige Autofahrerin, betont Hampel. Diesmal nicht...

Doch Autofahrer müssen noch bis Mittwoch, 4. April, tapfer sein. Dann sind die Untersuchungen der Bausubstanz abgeschlossen. Doch neuer Stau-Ärger droht bereits ab Mitte Juli. Dann beginnt die Tunnelsanierung mit zeitweise einspurigem Verkehrsfluss oder nächtlichen Sperrungen, wie das Baureferat mitteilt. Die Sanierung soll voraussichtlich erst im Jahr 2023 komplett abgeschlossen sein.

Es geht gleich weiter mit dem Stau-Ärger: Wenn es das Wetter zulässt, wollen die Stadtwerke an der Baustelle am Sendlinger-Tor-Platz am Dienstag die Spuren versetzen. An der Kreuzung Lindwurm-/Sonnen-/Blumenstraße werden zwischen 7 und 18 Uhr die neuen Fahrbahnen markiert. Grund dafür sind anstehende Bauarbeiten in der Mitte der Kreuzung. Der 62er-Bus wird Richtung Rotkreuzplatz umgeleitet, die Haltestelle Maistraße entfällt. Alternativtermin bei schlechtem Wetter: Mittwoch...

