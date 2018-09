Fataler Fauxpas beim Erstversuch: Münchner setzt Trauung in den Sand

Kurioser Post wirft Fragen auf

Ein Münchner Paar musste bei seiner standesamtlichen Trauung angeblich unverrichteter Dinge abziehen - weil der angehende Bräutigam sich offenbar in der Wortwahl vergriffen hatte.

München - Es gibt gewiss leichtere Gänge als die zum Standesamt. Ein Münchner wird seine Trauung auf jeden Fall in besonderer Erinnerung behalten - sofern sie denn noch stattfindet. Auf der Online-Plattform Jodel berichtet sein Spezl über einen fatalen Fauxpas beim Erstversuch.

„Immer wenn es mir dreckig geht, denke ich an meinen Kumpel, der auf dem Standesamt witzig sein wollte und gesagt hat „mhmm, soll ich dich wirklich heiraten?“, ist in dem auf Facebook veröffentlichten Post zu lesen.

Standesbeamter rigoros: „Nächster Termin Ende März“

Offenbar hatte der spaßige Ausspruch gewaltige Konsequenzen für das Münchner Paar. „Sie wurden dann heimgeschickt...nächster Termin Ende März“, zeigte sich der Standesbeamte laut des Posts rigoros.

In welchem Münchner Standesamt sich die geplatzte Trauung ereignet haben soll, wird in dem Post nicht ersichtlich. Auch, ob der Dialog tatsächlich so stattgefunden hat, ist nicht erwiesen. Reaktionen auf die kuriose Kunde ließen dennoch nicht lange auf sich warten. „Immerhin hat er nicht den Telefonjoker gezogen und seine Ex angerufen“, sorgte ein Facebook-User mit seinem Kommentar für den nächsten Lacher.

Andere können die rigorose Reaktion des Standesbeamten nachzuvollziehen. „In dem Fall hat er keine andere Wahl“, heißt es unter anderem. Eine Userin erinnert sich an intensive Gespräche vor ihren eigenen Trauung. „Unsere Standesbeamtin hat uns sogar mehrfach bei den Vorgesprächen darauf hingewiesen, dass man da keine solchen Witze machen sollte“, denkt sie zurück.

KVR nimmt Stellung und wirbt für „Ernsthaftigkeit“

Kann man für einen harmlosen Scherz bei der Trauung so einfach heimgeschickt werden? Eine Anfrage beim KVR bringt keine endgültige Klarheit. „Grundsätzlich ist bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften“, heißt es in einer Stellungnahme. Soweit so gut.

„Eine Ehe kommt deshalb regelmäßig nur dann zweifelsfrei zustande, wenn keine Zweifel daran bestehen, dass beide Verlobte eine bürgerliche Ehe im Sinne des BGB schließen wollen“, führt die Behörde in ihrer Antwort etwas sperrig aus.

Über den konkreten Fall aus München sei man bislang nicht informiert worden, heißt es beim KVR. Grundsätzlich gehe man davon aus, dass sich die Eheschließenden über die „Ernsthaftigkeit“ ihres Vorhabens bewusst seien. Aus den letzten 30 Jahren sind laut Behörde nur eine Handvoll gescheiterter Trauungen bekannt. Dann jedoch „weil einer der beiden Eheschließenden die Frage des Standesbeamten eindeutig mit „nein“ beantwortet hat.“

Sollte der viel beachtete Jodel-Post einen wahren Kern haben, hat das Münchner Paar nun knapp ein halbes Jahr Zeit, seinen zweiten Anlauf vorzubereiten. Oder es sich noch einmal anders zu überlegen, wie ein Facebook-User spekuliert.

