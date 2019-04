Messerstecherei in Münchner Hostel: Gast tot - das ist über den Täter bekannt

Im A&O-Hostel in der Arnulfstraße sollen sich die tödlichen Messerstiche ereignet haben.

Schreckliche Szenen am Ostermontag

Am Abend des Ostermontags ist es in München zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Hostel-Gast wurde Messerstiche tödlich verletzt.

Update 8.48 Uhr: Der bei der Messerstecherei in einem Münchner Hostel schwer verletzte 61-Jährige ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen. „Der Mann ist heute Morgen im Krankenhaus gestorben“, bestätigte eine Sprecherin der Münchner Polizei gegenüber unserer Redaktion. Demnach wird der 22-jährige Täter aus Frankreich am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Männer haben sich laut Polizei wohl gekannt und sind keine Touristen gewesen. Nähere Angaben wollte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen. „Verlässliche Informationen zum Hintergrund des Streits haben wir noch keine“, sagte ein Sprecher weiter.

Erstmeldung aus München: Messerstecherei am Ostermontag

München - Bei einem Streit in einem Münchner Hostel sind zwei Gäste durch Messerstiche schwer verletzt worden. „Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gerieten am Abend des Ostermontags mehrere Gäste in einen heftigen Streit, der dann eskalierte.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die Opfer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 36-Jährigen und einen 61-Jährigen, wie ein Sprecher unserer Redaktion bestätigte. Der 61-Jährige schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Messerstecherei in Münchner Hostel: Die Beteiligten sollen sich untereinander gekannt haben

Der Festgenommene ist ein 22-Jähriger. Die drei beteiligten Personen sollen sich untereinander gekannt haben, so ein Sprecher der Polizei.

Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich dabei um das „A&O“-Hostel an der Arnulfstraße handeln. Die Polizei bestätigte uns lediglich, dass es sich um einen Vorfall in der Arnulstraße handelt.

dpa/mm/tz