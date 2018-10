Ab Montag: Mit diesem Trick soll die S-Bahn auf der Stammstrecke pünktlicher werden

Test auf Stammstrecke

Verspätungen stehen bei der S-Bahn München schon fast auf der Tagesordnung. Ein Pilotprojekt soll das ändern. Fahrgäste müssen sich allerdings auf Änderungen einstellen.

München - Tag für Tag ärgern sich Pendler über verspätete S-Bahnen und Zugausfälle. Ein Pilotprojekt, das ab Montag 15. Oktober getestet wird, soll nun Besserung bringen. Fahrgäste müssen sich allerdings darauf einstellen, dass Züge in Pasing und am Ostbahnhof dann bis zu zwei Minuten früher abfahren.

Pilotprojekt für weniger Verspätungen auf der Stammstrecke

Dieses Projekt regelt die Einfahrt der S-Bahnen in die Stammstrecke nach dem Prinzip „First come, first served“ (zu dt.: „Wer zuerst kommt, malt zuerst“). Laut einer Mitteilung der S-Bahn München soll dann der Zug, der zuerst da und bereits abfahrbereit ist, auch los fahren. Das führt dazu, dass Züge bis zu zwei Minuten früher als im Fahrplan vorgesehen abfahren können.

Es soll laut S-Bahn München getestet werden, inwiefern Zeitpuffer, welche die Züge von den Außenästen mitbringen, zum Abbau von Verspätungen auf der Stammstrecke genutzt werden können. Was kompliziert klingen mag, hat einen einfachen Hintergrund: Auf der Fahrt durch die Stammstrecke verlieren die Züge oft „wertvolle Sekunden“, so die Bahn. Diese Zeit wird nach Außen weiter getragen - zum Beispiel in Richtung Petershausen, Ebersberg oder Holzkirchen - und sorgt so für Verspätung.

Test auf Stammstrecke beginn am 15. Oktober

„Ziel ist, dass die Stammstrecke dadurch gleichmäßiger durchfahren wird und sich Zugfolgeverspätungen verringern“, so die Mitteilung. Getestet wird ab Montag, 15. Oktober, für fünf Tage, jeweils von 6 bis 9.30 Uhr. Nach der Testwoche soll entschieden werden, ob und wie das Prinzip umgesetzt werden kann.

Melissa Ludstock