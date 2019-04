Nach Vergewaltigung in München: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein - Trotz DNA-Treffer  

Frau sucht Unterstützer mit Petition

von Andreas Thieme schließen

Kathrin Braun schließen

Vor sechs Jahren erlebte eine junge Münchnerin am Maximiliansplatz ein dramatisches Erlebnis. Nun gibt es den nächsten Schock: Es scheint, als bleibe das Gewaltverbrechen ungesühnt.

München - Nina Fuchs (36) kann sich noch erinnern, dass sie auf einem Stuhl saß, nackt. Vor ihr stand die Gerichtsmedizinerin. Weißer Kittel, kalte Finger. Wie der Raum genau ausgesehen hat, weiß Fuchs nicht mehr. Nur: kalt und steril. „Ich stand noch wegen der K.o.-Tropfen neben mir“, sagt sie. „Glücklicherweise.“ Peinlich genau untersuchte die Medizinerin ihren Körper. Fotografierte blaue Flecken, Schürfwunden. Nahm Vaginalabstriche. Um das Sperma des Mannes festzustellen, der Nina in der Nacht zuvor vergewaltigt haben soll.

In jener Nacht vor sechs Jahren, in der Fuchs mit Freunden in einem Club am Maximiliansplatz gefeiert hat. In jener Nacht, in der ihre Freunde früher gegangen waren, weil sie arbeiten mussten. Und Fuchs dablieb. Und sie in einem Busch am Maximiliansplatz aufwachte, die Unterhose zwischen den Beinen hängend. „Mein erster Verdacht war: Ich war im Busch pinkeln und bin dort irgendwie eingeschlafen“, sagt sie. Dann kamen Erinnerungen. Schwammige Bilder. Von zwei Männern, die im Dunkeln vor ihr stehen. Einer vergeht sich an ihr, einer schaut zu. „In der Tram liefen mir später die Tränen übers Gesicht“, erzählt sie. „Mir fehlten zwei Stunden. Jemand musste mir K.o.-Tropfen verabreicht haben.“

Vergewaltigung in München: Verfahren eingestellt - Opfer kämpft weiter

Der nächste Tag: Fuchs liegt bei ihrer Schwester auf der Couch. Schläft, weint – stundenlang. Und vertraut sich ihrer Schwester an, die sofort in der Rechtsmedizin anruft: Sie müsse schnell vorbeikommen. Denn K.o.-Tropfen seien oft nur vier Stunden lang nachweisbar. Zwölf Stunden nach der Tat konnten die Mediziner die Drogen nicht mehr feststellen.

+ Tatort Maximiliansplatz: Hier wurde Nina am 18. April 2013 im Gebüsch vergewaltigt. © Marcus Schlaf







„Er hätte nicht sterben müssen“: Bei einem schweren Unfall nahe Bayreuth ist ein 60-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nun hat die Polizei eine tragische Vermutung.

Dafür Sperma-Spuren, also DNA. Damals gab es keine Übereinstimmung mit der Datenbank. Sechs Jahre später schon: Treffer – als ihr mutmaßlicher Vergewaltiger in anderer Sache verhaftet wurde. „Ich war aufgewühlt“, sagt Nina Fuchs. Dann die Ernüchterung: Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt – weil sich das Opfer nicht an die Täter erinnern kann.

„Ich war empört, als das Verfahren eingestellt wurde“, sagt Andrea Hölzel vom Weißen Ring. Sie hat Fuchs geholfen, die vergangenen sechs Jahre zu bewältigen. „Die haben den Täter. Die haben die DNA. Ich finde, das ist unvorstellbar herablassend – jeder Frau gegenüber.“ Es gebe keine Woche, in der nicht zwei bis drei Frauen bei ihr anrufen und sagen, dass ihnen K.o.-Tropfen verabreicht und sie vergewaltigt wurden. Und nur etwa die Hälfte zeige es an, weil sie nichts mehr mit dem Erlebten zu tun haben wollen. „Dass das Verfahren eingestellt wurde, heißt: Noch weniger Frauen werden es anzeigen, wenn sie vergewaltigt wurden“, findet Hölzel. „Weil sie denken, es kommt eh nichts dabei heraus.“

Inzwischen hat Fuchs eine Therapie gemacht, es geht ihr besser. Sie reist als Übersetzerin durch die Welt. Trotzdem kämpft sie dafür, dass ihr Vergewaltiger vor Gericht kommt. Erst dann kann sie abschließen. Mit einer Petition hat sie 80.000 Unterschriften gesammelt, damit die Staatsanwaltschaft den Fall weiterverfolgt. Bis dahin bleibt die Ohnmacht. Wie damals.

Statistik der Polizei: Fallzahlen von Vergewaltigung um fast 25 Prozent gestiegen

Die Münchner Polizei hat im vergangenen Jahr 1472 Sexualdelikte verzeichnet - darunter 277 Vergewaltigungen, 177 Übergriffe und 371 sexuelle Belästigungen. Das sind 281 Taten mehr als in 2017 - ein Anstieg von 23,6 Prozent. Vermutlich liegt das auch daran, dass betroffene Frauen nach der #Metoo-Debatte jetzt schneller und häufiger Anzeige erstatten. So werden Straftaten, die bisher im Dunkeln lagen, bekannt und verfolgt. Zudem wird Grapschen nach der Strafrechtsreform nun auch als Sexualdelikt gewertet.

Zu wenig Beweismittel – trotz Täter-DNA

„Die Angaben von Nina Fuchs sind nach meiner Erfahrung absolut glaubhaft“, sagt ihr Münchner Anwalt Reinhard Köppe. „Sie hat bei der Kripo mehrfach umfassend ausgesagt, ohne sich in irgendwelche Widersprüche zu verstricken. Ihr Fall stellt aufgrund der vorhandenen Indizien eine Besonderheit dar und hätte niemals eingestellt werden dürfen.“

Genau das hat die Staatsanwaltschaft aber getan. Begründung: Der Tatnachweis könne „nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit geführt werden“. Der Täter, den die Polizei anhand von Sperma-Spuren ermittelt hatte, habe keine Angaben gemacht – und ein Mittäter den sexuellen Übergriff bestritten.

Brisant: Zunächst hatte sich die ermittelnde Staatsanwältin bei Nina Fuchs mit der Nachricht gemeldet: „Wir haben den Täter.“ Kurze Zeit später teilte sie der Geschädigten aber mit, dass der Fall doch eingestellt werde. Offiziell, weil Fuchs sich nicht genau erinnern kann und keinen der Täter wiedererkennt. Ohne weitere Beweismittel könne laut Staatsanwaltschaft „nicht nachgewiesen werden“, dass die Täter davon ausgingen, „die sexuellen Handlungen gegen den Willen der Geschädigten“ verübt zu haben. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass Nina Fuchs vor der Tat mit anderen Männern Sex gehabt habe.

Bitter für die Geschädigte, deren Anwalt Beschwerde gegen die Verfahrenseinstellung eingelegt hat. „Es existiert eine geschlossene Indizienkette dafür, dass der Geschlechtsverkehr gerade nicht einvernehmlich war“, sagt Reinhard Köppe. „Warum der Täter nicht angeklagt wurde, darüber kann ich nur spekulieren. Ich war an etlichen Verfahren in München beteiligt, in denen der oder die Täter trotz deutlich schlechterer Beweislage und nur aufgrund der vorhandenen Indizien wegen sexuellen Missbrauchs oder Vergewaltigung verurteilt worden sind.“ Mittlerweile liegt der Fall bei der Generalstaatsanwaltschaft. „Leider dauert die Prüfung hier immer noch an“, sagt Sprecher Klaus Ruhland. Er weiß: Die sehr kurze Nachweisbarkeit von K.o.-Tropfen kann die Ermittlungen in derartigen Fällen „enorm erschweren“, entscheidend sei daher die Beweislage.

A.Thieme

Lesen Sie auch: Versuchte Vergewaltigung: Opfer erkennt Verdächtigen eindeutig - trotzdem wird er freigesprochen.