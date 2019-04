Münchner Naturtalent (13) hat drei Bücher illustriert - Als Zweijähriger gewann er einen Wettbewerb

„Damit verarbeite ich die Welt da draußen“

Der Münchner Yannick Weinert hat mit 13 Jahren bereits drei Bücher illustriert. Das Naturtalent gewann seinen ersten Zeichenwettbewerb mit zwei Jahren.

Gezeichnet hat Yannick Weinert schon immer. Wenn es auf Reisen ging, hat es ausgereicht, ihm einen Block und Stifte in die Hand zu drücken. Was dabei herauskam, war damals eigentlich egal. Hauptsache der Stift konnte über das Papier kratzen. Früher waren seine Zeichnungen, wie er selbst sagt, „nicht so gut“. Inzwischen hat Yannick Weinert sein drittes Buch illustriert. Nur: Yannick ist gerade mal dreizehn Jahre alt.

Was andere jahrelang üben, hat er einfach gemacht. „Damals hat eine Freundin meiner Mutter den Aufruf einer Autorin, die Illustrationen für ihr Kinderbuch gesucht hat, gefunden. Meine Mutter hat dann dort angerufen, dass ich das gerne machen würde.“ Selbst hätte er das nicht unbedingt gemacht, sagt er. Das Kinderbuch von Autorin Verena Prym handelt von dem jungen Mädchen Greta, das Angst vor Gespenstern hat. Die Autorin sagt, dass sie das Buch geschrieben hat, weil ihre eigene Nichte genau die gleiche Angst hatte. Mit den Geschichten von Greta wollte sie ihr diese Angst nehmen. Ob Yannick die Geschichten auch geholfen haben? Er erzählt, dass er irgendwann sicher mal Angst vor Geistern hatte. Heute natürlich aber nicht mehr.

Wenn Yannick etwas illustrieren sollte, hat sie ihm die entsprechenden Stellen vorgelesen. Meistens hatte er auch sofort eine Idee dazu. Für das Buch „Greta, Jupp und die Geister“ hat er einen eigenen Stil gewählt. Knubbelige Nasen und große runde Augen. Ein bisschen niedlich, wie es sich für ein Kinderbuch gehört. Er selbst zeichnet aber oft auch anders. „Ich mache gerne Karikaturen. Damit verarbeite ich die Welt da draußen.“

+ Täglich am Stift: Wo andere ins Tagebuch schreiben, entstehen bei Yannick Bilder in Schwarz-Weiß. © Marcus Schlaf

Wo andere ins Tagebuch schreiben, entstehen bei Yannick Wimmelbilder in Schwarz-Weiß. Viel düsterer als Greta. Die Zeichnungen handeln von dem, was er in der Schule lernt, aber auch Dingen aus den Nachrichten oder Filmen, die er gesehen hat. Sei es Trump, „Das Leben des Brian“ oder eine Debatte über Kunstfreiheit. Sein liebstes Bild ist eine Art Selbstporträt. Ein Gesicht, ein bisschen älter als sein eigenes, zu einem Schrei verzerrt. „Da habe ich mich in der Reflexion von meinem Zimmerfenster gesehen.“ Er macht das oft. Einfach draufloszeichnen, wenn er etwa sieht. Mal ein Schatten oder eben ein kurzer Blick aus dem Fenster. Vorzeichnen oder Realismus sind aber nicht so sein Ding. Er zeichnet freihändig und schnell. Für viele seiner Zeichnungen braucht er nicht mal eine Minute. „Malen kann ich aber nicht so gut“, erzählt Yannick. In der fünften Klasse hatte er nicht mal so gute Noten im Kunstunterricht. Sein neuer Kunstlehrer lässt ihn aber auch mal machen. Das gefällt ihm schon mehr.

Seinen ersten Zeichenwettbewerb gewinnt Yannick schon mit zwei Jahren. In Neuseeland, wo er bis 2010 mit seiner Familie gelebt hat. Heute zeigt er seine Zeichnungen auf seiner eigenen Webseite und auf Instagram. Und inzwischen in drei Büchern. Seine Mitschüler auf dem Maria-Theresia-Gymnasium in der Au wissen nicht alle von seinem Leben als Illustrator. Aber natürlich zeichnet er auch in der Schule in ein Büchlein. „Wenn der Unterricht mal langweilig ist, dann zeichne ich da hinein. Meine Mitschüler sagen dann oft: ,Mal mich, mal mich‘. Aber das mache ich nicht.“ Schließlich ist er einerseits ein ganz normaler Schüler. Andererseits verdient er Geld mit dem, was er macht und weiß auch jetzt schon ganz genau, was er später mal werden möchte. Nicht unbedingt als Illustrator arbeiten. „Aber schon kreativ. Grafikdesigner zum Beispiel.“ Bis dahin will er aber zumindest noch etwas bekannter als Illustrator werden.

