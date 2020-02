Liebe rücksichtslose Autofahrer, der Gehweg ist kein rechtsfreier Raum

Wie ich sinngemäß schon anderswo schrieb:

Ich finde es traurig, dass in solchen Fällen nicht konsequenter durchgegriffen wird von der Polizei. Ist bei uns im Viertel ebenso. Fußgänger und Kinder müssen auf die Straße ausweichen, weil die - ohnehin teilweise engen - Fußwege oft komplett zu geparkt sind. Ich kann aber auch die Autofahrer nicht verstehen, die so etwas machen. Da wird der Gehsteig zugeparkt, obwohl 50m weiter an der Durchgangsstraße alles frei wäre. "Ich zuerst", ein trauriges Lebensmotto.