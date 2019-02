Prozessbeginn zum Doppelmord von Petershausen: Frauen mit K.o.-Tropfen willenlos gemacht 

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren bis in die späten Abendstunden. Nun beginnt der Prozess.

Ehemaliger Meteorologe angeklagt

von Angela Walser schließen

Zwei Frauen wurden auf bestialische Art und Weise getötet, nun startet der Prozess gegen den ehemaligen Meteorologen in München.

Update 5. Februar, 10.32 Uhr: Im Prozess um den Mord an zwei Frauen in Petershausen bei München schweigt der Angeklagte vor Gericht. Sein Mandant wolle sich nicht zu den Tatvorwürfen oder seinen persönlichen Verhältnissen äußern und verweise stattdessen auf seine Gespräche mit dem psychiatrischen Gutachter, teilte die Verteidigung dem Landgericht München II am Dienstag mit.

Prozessbeginn im Doppelmord von Petershausen: Frauen mit K.o.-Tropfen willenlos gemacht

München - Vor dem Landgericht München II beginnt am Dienstag der Prozess um einen sadistischen Sexualmord in Petershausen (Kreis Dachau). Angeklagt ist der ehemalige Meteorologe Thomas M. (54, Name geändert): Er soll im Februar 2018 zwei Frauen (40) auf bestialische Weise getötet haben. Zuvor hat er seine Opfer laut Anklage zu einer privaten Faschingsfeier in seine Wohnung gelockt. Statt Faschingskrapfen gab es einen klebrig-hinterhältigen Cocktail, der die Gäste willenlos machte: Likör mit K.o.-Tropfen! Der Mann und die Frauen kannten sich aus dem Caritas-Zentrum in Dachau.

Lesen Sie auch: Nach Fund zweier Frauenleichen: Mann wegen Mordes angeklagt.

Frauen mit K.O.-Tropfen betäubt: Angeklagte soll beide umgebracht haben

Die drei hatten mehrfach zusammen Ausflüge nach München gemacht. Die beiden späteren Opfer litten unter psychischen Erkrankungen. Auch der Meteorologe war oft im Caritas-Haus, weil er wegen Depressionen krankgeschrieben war. Dass der Mann im Laufe der Jahre wohl einen Hass auf Frauen entwickelte, war ihm nicht anzumerken. Zudem hatte er in der Vergangenheit in festen Beziehungen gelebt. Irgendwann kam dann aber die verhängnisvolle Wende in M.s kranker Psyche…

Mehrere Wochen vor der Tat hatte der Meteorologe eine der beiden Frauen angesprochen. Sie gefiel ihm - doch sie machte sich nichts aus ihm. Das kränkte den Angeklagten - und sein Plan, die Frau zu töten, nahm nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Formen an. Weil er befürchtete, dass sie niemals ohne ihre Freundin bei ihm auftauchen würde, lud er wohl beide Frauen zu einem „lustigen“ Faschingsratsch ein. Beide Damen tranken den Likör - und die K.o.-Tropfen zeigten sofort betäubende Wirkung. Was nun laut Anklage passiert sein soll, entgleitet jeglicher Vorstellungskraft.

Der Mann soll seine Angebetete als erste umgebracht und dann ihren Leichnam auf bestialische Weise geschändet haben. Danach wandte er sich wohl der zweiten Frau zu, missbrauchte und folterte sie. Anschließend tötete er auch sie. Als Thomas M. drei Tage später von der Polizei festgenommen wurde, befanden sich die beiden Leichen noch immer in seiner Wohnung. Die Beamten hatten ihn aufgesucht, nachdem die Mutter einer der beiden Frauen eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. Der Mann ließ sich widerstandslos mitnehmen. Nach zwei Tagen im Gefängnis wurde er in die Psychiatrie verbracht.

Lesen Sie auch: Feuerwehr findet brennende Frau in verrauchter Wohnung - kurze Zeit später ist sie tot.

Doppelmord in Petershausen: Angeklagter galt als „ruhige Erscheinung“

Um die dortige Unterbringung geht es auch im Prozess, der am Dienstag beginnt. Denn: Der Mann leidet offenbar an einer schweren Persönlichkeitsstörung. Ob er die Taten realisiert hat, muss der Prozess zeigen. Eine große Rolle fällt dabei dem psychiatrischen Gutachter zu, dem der Angeklagte viel erzählt haben soll. Wenn er also vor dem Schwurgericht keine Angaben machen will, könnten die Richter den Gutachter als Zeugen vernehmen und so Angaben zur Tat bekommen. Fest steht nur, dass wohl niemand mit der Tat hätte rechnen können. Der Meteorologe galt nämlich als eine „ruhige Erscheinung“, „unauffällig“ und „in sich gekehrt“. Nach eigenen Angaben hatte er jahrelang Wetterdaten für Funk und TV geliefert.

Video: Erstmeldung vom Februar 2018

Auch interessant: Parken mit Blaulicht! Frechheit am Bayerischen Hof