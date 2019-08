Großkontrolle in München: Polizei stoppt Hunderte Radlrambos

Das dürften sie von mir aus täglich machen, aber so wie das momentan läuft, ist es ein Witz. Schwerpunkttage Radl, Schwerpunkttage Geschwindigkeit, mehr gibt es nicht. Wie wäre es mal mit Schwerpunkttage Zebrastreifen, durchgezogene Linie oder Nichtblinker? Ich mag gar nicht wissen, wie viele Unfälle (auch mit LKWs) wegen letzteren passieren. Viele Blinken viel zu spät oder gar nicht, was wohl bedeutet, dass auch die besten Abbiegeassistenten nicht aktiviert würden. Leider schauen mir auch die Fahrer von Streifenwagen so aus, als hätten sie nicht mehr den Blick dafür. Aber natürlich, die Radfahrer kann man ganz leicht, in großer Zahl und ohne viel Einsatz herunterfangen und abkassieren. Viele haben es wohl verdient, aber nicht alle sind Rambos und es gibt weitaus gefährliche Delikte im Straßenverkehr...

Ich finde die Aktion wahnsinnig wichtig. Natürlich halten sich auch viele Autofahrer nicht an alle Regeln. Aber die Verstöße die ich von Radfahrer beobachte sind viel krasser.

Total viele Radlfahrer fahren bei Vollrot über die Ampel. Wann sieht man so etwas bei Autos? So gut wie nie. Evtl mal wenn die Ampel umschaltet, aber nicht wenn generell rot ist.

Viele Radlfahrer fahren gegen Einbahnstraßen oder aus Fußwegen. Wann sieht man das bei Autofahrer? Extrem selten dass Autos entgegen der Fahrtrichtung fahren oder die Tramschienen benutzen.

In der dunklen Jahreszeit fahren sehr viele ohne Licht. Wobei ich mich da immer frage, wie krank man sein muss, so ein Risiko einzugehen, wenn ich doch der schwächere im Straßenverkehr bin. Hilft mir auch nichts wenn ich als Radfahrer im Recht bin aber einfach übersehen wurde...

Im Gegenzug muss man natürlich auch gegen Autofahrer vorgehen die die Regeln missachten. Z.B. Falschparker oder Raser.

Bei Autos gehts um den Schutz anderer. Bei Fahrradfahrer zusätzlich um den Selbstschutz.