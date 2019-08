Unsere Tipps zum Wochenende: Alte Techniken, griabiger Rock und Hopfenkranzlfest

Ausflugstipps und Veranstaltungen

Der Sommer zeigt sich noch einmal von seiner besten Seite. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie am Wochenende unternehmen können, haben wir die Tipps für Sie.

München – Uns steht noch mal ein Wochenende mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen bevor. Für alle, die nach einer Idee für einen Ausflug suchen, haben wir einige Veranstaltungstipps zusammengestellt.

Laut und griabig

Das Kirchstiegl Open Air in Greisbach im Kreis Miesbach geht heute und am Samstag in die dritte Runde: Am Freitag und Samstag rocken zehn Bands aus der Region die Freiluft-Bühne. Tickets gibt es an der Tageskasse, für das ganze Wochenende werden für Erwachsene 25 und für Jugendliche 15 Euro fällig. Infos zum Programm gibt er unter www.facebook.com/BurgerAndRock

Zeitreise in Puch

In der Pucher Sandgrube (Kreis Dachau) wird am Sonntag an der Uhr gedreht. Die Engelsrieder Schützen veranstalten dann das oberbayernweit bekannte Oldtimerfest mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und klassischen Oldtimern. Dabei werden die historischen Gefährte nicht nur hergezeigt – sie kommen auch zum Einsatz. Für Kinder gibt es kostenlose Pferdekutschenfahrten. Ab 9 Uhr ist das Festzelt geöffnet und die Fahrzeuge können bestaunt werden; die Vorführungen beginnen dann um 13 Uhr.

Herbstfest beginnt

Rosenheim in Feierlaune: Am Samstag beginnt das traditionelle Herbstfest. Der Meridian erweitert in der Zeit bis zum Sonntag, 15. September, deshalb sein Zugangebot. Besucher erhalten außerdem montags bis mittwochs bei Anreise mit einem Guten-Tag-Ticket Gutscheine.

Hopfenkranzlfest

Um den Hopfen geht es beim 14. Hallertauer Hopfenkranzlfest am Sonntag von 11 bis 19 Uhr im Innenhof des Klosters Scheyern (Kreis Pfaffenhofen). Neben einem Bühnenprogramm mit Musik und dem Marktgeschehen werden Führungen und Aktionen für Kinder angeboten.

Handwerkertag

Die Hafnerin bringt ihre Töpferscheibe in Schwung, der Bäcker schürt im historischen Backhaus sein Feuer an und auf dem Klöppelkissen verflechten sich Fäden zu Mustern: Am Sonntag findet im Freilichtmuseum Glentleiten (Kreis Garmisch-Partenkirchen) der traditionelle Handwerkertag statt, geöffnet ist ab 9 Uhr. Der Aktionstag steht ganz im Zeichen alter Techniken und fast vergessener Berufe. Es wird nur der normale Museumseintritt fällig.

