Chaos auf der Stammstrecke bahnt sich an - Pendler brauchen starke Nerven: „Kann nur allen raten ...“

Im August wird´s hart

Der August hat es in sich: An den Wochenenden kommt es zu Sperrungen auf der Stammstrecke.Unter der Woche gibt es manchmal keinen Halt am Hauptbahnhof und Marienplatz. Weitere Baustellen und Zugausfälle auf den Linien im Außenbereich machen es für S-Bahn-Kunden schwer.

München - „Es wird anspruchsvoll“, sagt Michael Feuser mit Blick auf das Maßnahmen-Paket, das er für die Teil-Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke erarbeitet hat. Ein Jahr Vorbereitung endet am Freitag. „Wir überlassen nichts dem Zufall“, ist er sich sicher. Trotzdem brauchen die Kunden starke Nerven – angesichts der Fülle von Baustellen, Haltausfällen, verschiedenen Zeiten und Plänen für den Schienenersatzverkehr.

„Ich kann nur allen raten, sich zu informieren“, betont Feuser. Und ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Um zu sehen, wie man im August von A nach B komme, seien vor allem die digitalen Angebote sehr praktisch. Feuser hebt dabei den München-Navigator hervor, in dem alle Informationen gebündelt sind.

Münchner S-Bahn-Stammstrecke im August gesperrt

An jedem Wochenende im August gibt es Sperrungen. An den ersten drei – 2. bis 5., 9. bis 12. sowie vom 16. bis 19. August – fährt die S-Bahn zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof nicht. Vom 23. bis 26. August ist die gesamte Strecke zwischen Pasing und Ostbahnhof betroffen. Die Sperrungen laufen von Freitagabend (etwa 22.30 Uhr) bis Montagfrüh (etwa 4.30 Uhr). Wichtig: Vier Linien – zum Beispiel die Flughafen-S-Bahn S1 – fahren teilweise trotzdem zum Hauptbahnhof.

+ So geht es los: An den ersten drei August-Wochenenden gilt tagsüber dieser Plan für die Teilsperrung der S-Bahn. © Grafik: MVG

Wer nicht auf die Ersatzbusse zurückgreifen will, kann alternativ entlang der Stammstrecke die Trambahn 19 oder die U5 nutzen. „Beide werden verstärkt“, sagt Feuser. Das heißt: Es gibt mehr Züge, die in bestimmten Zeiträumen im Fünf-Minuten-Takt – also doppelt so oft – fahren.

Haltestellen fallen weg

Am Hauptbahnhof und Marienplatz bleiben S-Bahnen im August in speziellen Zeiträumen nicht stehen. Dabei ist immer nur eine Fahrtrichtung betroffen. Am Hauptbahnhof geht nichts in Richtung Pasing vom 5. bis 9. August, in der Woche drauf halten bis zum 16. August keine Züge gen Ostbahnhof. Danach ist der Marienplatz dran: Vom 19. bis 23. August gibt es keinen Stopp in Richtung Ostbahnhof. Die Strecke in Richtung Pasing ist vom 26. bis 30. August betroffen. Feusers Tipp: Eine Station weiter- und dann einfach zurückfahren.

Münchner Westen

An allen vier August-Wochenenden und dem ersten Wochenende im September wird nachts Schienenersatzverkehr zwischen der Donnersbergerbrücke, Pasing, Moosach und Allach nötig. Grund sind Arbeiten an der Oberleitung. An der Stammstrecke, wie Feuser erklärt. Die Außenstationen sind aber an dieses Netz gekoppelt. Wird also der Strom auf der Stammstrecke abgedreht, sind auch Moosach und Allach betroffen.

Außenbereich

Mit Ausnahme der S6 stehen in den nächsten Wochen zusätzliche Arbeiten für die zweite Stammstrecke im Außenbereich an. Halt- und Zugausfälle, Schienenersatzverkehr inklusive. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Ein Grund mehr, rät Feuser, sich vor geplanten Fahrten zu informieren.

Dass Angebote wie die Apps aber nicht immer zuverlässige Verbindungen ausspucken, kritisiert Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn. Angesichts der Vielzahl von Maßnahmen meint er: „So richtig durchblicken kann man da nicht.“

Entsprechend hoch sei das Frustrationslevel bei vielen Kunden. Auch er rät ausdrücklich, das Infoangebot zu nutzen. Und sich zusätzlich abzusichern, dass die gewählten Verbindungen auch im schwierigen Monat August funktionieren.

VON NADJA HOFFMANN

---

