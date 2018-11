Münchens schönste Weihnachtsmärkte: Adressen, Öffnungszeiten, Besonderheiten

Der Christkindlmarkt in der Residenz dürfte auch im Jahr 2018 wieder viele Besucher anlocken. Er gehört zu den bekanntesten und schönsten in der Landeshauptstadt.

Großer Überblick

Besser als auf einem der zahlreichen Münchner Weihnachtsmärkte lässt sich die Adventszeit kaum genießen. Wir verraten Ihnen die schönsten Adressen für Glühwein und Bratwurst, nennen die Öffnungszeiten und Besonderheiten.

München - Klassisch und literarisch korrekt sagt man ja: "München leuchtet". In diesen Tagen darf aber jeder selber entscheiden, ob man nicht lieber sagen möchte: "München glüht".

Dafür sorgen Tausende von Lichtern, denn schon vor dem ersten Advent startet die Stadt in die Saison der Christkindlmärkte. Es duftet nach Zimt, wir hören weihnachtliche Musik – und ein Glühwein ist auch erlaubt. Hier finden Sie einen Überblick über Münchens schönste Weihnachtsmärkte.

Christkindlmarkt Marienplatz

Der wahrscheinlich älteste Christkindlmarkt Münchens ist immer gut besucht. Ein Highlight: Münchens größter Christbaum. An ihm leuchten rund 3000 Kerzen. Drum herum: mehr als 160 Buden auf etwa 20.000 Quadratmetern. Geboten sind auch gruselige Krampusläufe am 9. und 23. Dezember und die Himmelswerkstatt für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im Neuen Rathaus (Prunkhof, 28. November bis 15. Dezember, täglich ab 14.30 Uhr).

+ Der Christbaum am Münchner Marienplatz wurde bereits Mitte November aufgestellt. Nun werden ihn die Besucher des Christkindlmarktes bewundern dürfen. © Marcus Schlaf

Öffnungszeiten: 27. November bis 24. Dezember, Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr, sonntags 10 bis 20 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Kripperlmarkt

Ganz in der Nähe des Marienplatzes gibt’s eine deutschlandweite Attraktion: Am Richard-Strauss-Brunnen (Neuhauser Straße) findet sich der wahrscheinlich größte Kripperlmarkt der Nation. Hier gibt es alles, was man für eine besinnlich schöne Krippe zu Hause sucht: Esel, Ochs, elektrische Laternchen, Brunnen, Schäferwagen, die Gaben der Heiligen Drei Könige… Zwölf Standl haben jedes noch so kleine Detail vorrätig.

Öffnungszeiten: 27. November bis 24. Dezember. Montag bis Samstag: 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 20 Uhr, Heiligabend 10 bis 14 Uhr.

Weihnachtsmarkt Schwanthalerhöhe

Ganz frisch ist der Christkindlmarkt auf der Schwanthalerhöhe (Georg- Freundorfer-Platz) – dabei handelt es sich um einen umgezogenen Markt. Früher standen diese Häuschen an Weihnachten auf dem Schneckenplatz vor dem Verkehrszentrum (Theresienhöhe). Dort ist jedoch der empfindliche Boden so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, dass man umziehen musste. Insgesamt reden wir hier von 18 Standln.

Öffnungszeiten: 26. November bis 23. Dezember, täglich 11 Uhr bis 20.30 Uhr, Freitag und Samstag bis 21.30 Uhr.

Weihnachtsmarkt Sendlinger Tor

Der Markt mitten in der Stadt hat eine lange Tradition (erstmals 1886). Man findet hier besondere Accessoires wie etwa Ideen für den Christbaum – zum Beispiel Kugeln mit Sissi-Motiven. Allein die Optik des Ortes ist schon spektakulär. Wenn die Gemäuer des Sendlinger Tors beleuchtet werden, erstrahlt regelrecht die Geschichte der Stadt. Das leuchtende Tor ist eines der beliebtesten Fotomotive für Touristen. Etwa 40 Händler verkaufen Waren aus aller Welt, darunter orientalische Öle oder Keramik aus Litauen.

Öffnungszeiten: 27. November bis 23. Dezember, täglich 10.30 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt Chinesischer Turm

Den üppigen Platz nutzen manche zum Eisstockschießen – das gehört hier traditionell genauso dazu wie der Glühwein. Wer es romantisch mag: Regelmäßig starten Kutschenfahrten durch den Englischen Garten.

Öffnungszeiten: 29. November bis 23. Dezember, Montag bis Freitag 12 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 20.30 Uhr.

+ Der Christkindlmarkt am Chinesischen Turm. © Heinz Gebhardt

Märchenbazar

Wer einen exotischen Weihnachtsmarkt mit ausgefallenen Buden und einem unterhaltsamen Musik- und Kulturprogramm sucht, ist auf dem Märchenbazar auf dem Leonrodplatz (Dachauer Straße 114) gut aufgehoben.

Öffnungszeiten: 29. November bis 29. Dezember, Montag bis Donnerstag 16 bis 23 Uhr, Freitag 16 bis 1 Uhr, Samstag 12 bis 1 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr, am 24. Dezember geschlossen, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 12 bis 23 Uhr.

Haidhauser Markt

Mit 60 Ständen ist das Weihnachtstreiben am Weißenburger Platz ein feines Fleckerl. Abends treten Bands, Kapellen und Chöre auf. Jeden Freitag findet um 17 Uhr die Lichternacht statt. Kinder können ähnlich wie zu St. Martin bei einem Lichterumzug mitgehen.

Öffnungszeiten: 26. November bis 24. Dezember, Sonntag bis Mittwoch 11 bis 20.30 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, 24. Dezember 11 bis 20.30 Uhr.

Weihnachtsmarkt Schwabing

An der Münchner Freiheit stehen Kunst und Kulinarik im Mittelpunkt – unter anderem in einem großen Kunstzelt.

Öffnungszeiten: 30. November bis 24. Dezember, Freitag, 30. November, 18 bis 20.30 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 20.30 Uhr, montags bis freitags 11 bis 20.30 Uhr; 24. Dezember, 11 bis 14 Uhr.

Münchner Eiszauber am Stachus

Die Eisfläche am Karlsplatz ist Kult. Kaum ein Tourist, der vorbeikommt, verzichtet hier auf ein Selfie. Und alle dürfen auf die 750 Quadratmeter große Eisfläche. Aber auch das Zuschauen mit Punsch, Feuerzangenbowle oder Glühwein macht Spaß.

+ Betreiber Siegfried Able auf der Eisfläche am Stachus. © Marcus Schlaf

Öffnungszeiten: 23. November bis 13. Januar, täglich von 10.30 bis 22 Uhr, Weihnachten und Silvester bis 16 Uhr. Eislaufen kostet ab 10.30 Uhr 5 Euro (ermäßigt 3,50 Euro), abends ab 19.30 Uhr 8,50 Uhr (ermäßigt 6 Euro).

Weihnachtsmarkt Wittelsbacherplatz

Mittelalterlich-düster kommt der Markt an der Siemens-Zentrale in der Nähe des Odeonsplatzes daher. Aber wer genauer hinschaut, sieht pure Lebensfreude. Vor allem Kinder finden es besonders spektakulär, wenn sie live zusehen können, wie Eisen geschmiedet oder eine Holzfigur geschnitzt wird. Hier öffnet sich die Welt zu Rittern, Gauklern und Mittelalter-Rock. Natürlich gibt’s auch Met, bestehend aus Honig, Alkohol und Würzstoffen. Wer zufällig ein neues Kettenhemd braucht, ist hier auch nicht falsch.

Öffnungszeiten: 26. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr.

Winter-Tollwood

Traditionell alternativ – so könnte man den Markt auf der Theresienwiese beschreiben. Denn an sich ist das ja kein Christkindlmarkt. Das Tollwood ist auch bekannt für sein Kultur-Angebot mit Konzerten und Varieté.

Öffnungszeiten: 23. November bis 31. Dezember, Montag bis Freitag 14 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 1 Uhr. Sonntag, 25. November geschlossen.

Weihnachtsmarkt Alte Utting

Unter dem Titel „Sternenflotte – ein Weihnachtshafen über Sendling“ versprechen die Betreiber der Alten Utting Glühwein, Kinderpunsch, Livemusik, Leckereien und kreative Handwerkskunst an der Lagerhausstraße. Die Innenräume des ausrangierten Schiffes sind beheizt.

Öffnungszeiten: 28. November bis 6. Januar, Montag bis Mittwoch 16 bis 24 Uhr, Donnerstag 16 bis 1 Uhr, Freitag, 16 bis 2 Uhr, Samstag 10 bis 2 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr.

Weihnachtsmarkt Pink Christmas

Mitten im Glockenbachviertel auf dem Stephansplatz feiert ein buntes Publikum die Vorweihnachtszeit. Geboten sind Elektro-Musik, Travestie- Künstler, pinke Plastikbäume und – der Name ist Programm – überall strahlendes Rosa, das vor allem in den Abendstunden besonders intensiv leuchtet.

Öffnungszeiten: 26. November bis 22. Dezember, Montag bis Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr.

+ Pink Christmas hat sich als eine Institution im Glockenbachviertel etabliert. © Ralf Kruse

Advent in München: Weitere Weihnachtsmärkte im Überblick

Viktualienmarkt: 23. November bis 6. Januar 2019, täglich 11 bis 20 Uhr – außer am 24. Dezember (11 bis 14 Uhr) und am 6. Januar (11 bis 18 Uhr).

Weihnachtsdorf Residenz: 22. November bis 23. Dezember, 25. November geschlossen, 22. November 14 bis 21 Uhr, 23. November bis 22. Dezember 11 bis 21 Uhr, 23. Dezember 11 bis 20 Uhr.

Bogenhauser Zauberwald: 23. November bis 6. Januar 2019, Montag bis Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr (Cosimastraße).

Neuhausen: 26. November bis 23. Dezember, täglich 11 bis 20.30 Uhr (Rotkreuzplatz).

Pasing: 1. bis 23. Dezember, nur samstags und sonntags, 13 bis 19.30 Uhr (Schererplatz).

Feuerzangenbowle am Isartor: 27. November bis 6. Januar 2019, täglich 11 bis 22 Uhr.

+ Bei vielen Münchner äußerst beliebt: Die Feuerzangenbowle am Isartor. © Michael Westermann

Weihnachtsmarkt Trudering: Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember (Kulturzentrum, Wasserburger Landstraße 32), jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Sendlinger Christkindlmarkt am Harras: 26. November bis 23. Dezember, Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21.30 Uhr

Künstler-Weihnachtsmarkt: 30. November bis 2. Dezember, Freitag bis Sonntag, ab 17 Uhr (Zehentstadelweg, Obermenzing).

Blutenburger Markt: 6. bis 9. Dezember, Donnerstag und Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 20 Uhr (Schloss Blutenburg).

Moosacher Hüttenzauber: 22. November bis 22. Dezember, Montag bis Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr (St.-Martins-Platz Moosach)

Gans am Wasser: 30. November bis 23. Dezember, freitags 16 bis 22 Uhr, samstags 10 bis 22 Uhr, sonntags 10 bis 21 Uhr (Mollsee im Westpark).

Wintermarkt am Flughafen: 22. November bis 30. Dezember, So bis Do 11 bis 21 Uhr, Fr und Sa 11 bis 22 Uhr. Montag 24. Dezember 11 bis 17 Uhr.

+ Der Markt am Flughafen ist nicht nur als Attraktion für Passagiere gedacht, sondern auch bei den Münchnern beliebt. © Flughafen Muenchen GmbH / Stephan Goerlich

Weihnachtsmarkt im Werksviertel: 6. Dezember bis 9. Dezember und 13. Dezember bis 16. Dezember, Donnerstag und Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag 14 bis 21 Uhr, Sonntag 14 bis 19 Uhr (Werksviertel- Mitte).

Schwedischer Adventsmarkt: 15. bis 17. Dezember, Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr (Gustav- Adolf-Kirche, Hohenaschauerstraße 3, Ramersdorf).

