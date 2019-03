„Zur Not campe ich für einen Termin“ - So schlimm ist das Führerschein-Chaos in München

Bürger verzweifelt über Behörde

Es wird alles noch schlimmer: Anfang Februar berichteten wir vom Chaos im Kreisverwaltungsreferat (KVR) bei der Führerscheinstelle – doch aktuell rollt’s noch weniger als damals. Das muss auch Utz Weber (62) erfahren.

München - „Ich habe meinen Schein im Urlaub verloren und brauche für meinen Beruf dringend einen neuen“, sagt er. Der Mann aus der Isarvorstadt verantwortet als freier Regisseur Shows wie die Bambi-Verleihung. „Ich muss mobil sein.“ Die Vollbremsung: Wer einen neuen Lappen braucht, muss mindestens bis Juli warten!

Bis Juni sind alle Termine vergeben

Bis Juni sind alle Termine auf der Website vergeben. Weber: „Weiter geht der Kalender nicht.“ Am Freitag war er um 10 Uhr bei der Fahrerlaubnisbehörde in der Garmischer Straße. „Dort sagte man mir: Wenn ich mich zwei Stunden vor Öffnung um 5 Uhr früh in die Schlange stelle, könnte mir an dem Tag vielleicht ein Termin zugeteilt werden.“ Da ihm nichts anderes übrig bleibe, will er das nun versuchen: „Zur Not ­campe ich!“

Das KVR leidet an Personalmangel. „Am Allgemeinschalter sind derzeit neun Stellen von 28 Stellen nicht besetzt. Am 1. Februar waren es sieben Stellen“, sagt KVR-Sprecher Alexander Stumpf. Kurzfristig würden Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Fahr­erlaubnisbehörde und Auszubildende einspringen. Jobs seien im KVR schwer zu besetzen, weil es innerhalb der Stadtverwaltung einen Kampf um die Talente gebe. Das KVR zieht da oft den Kürzeren. Denn: Im Gegensatz zu anderen Referaten ist Gleitzeit dort nicht möglich.

Je nach Kapazität werden täglich morgens zusätzliche Tagestermine bei der Führerscheinstelle freigeschaltet. Nachgewiesen dringende Notfälle können auch einen kurzfristigen Termin vereinbaren, Tel. 233 960 90. Darunter fallen etwa der drohende Verlust der Arbeitsstelle oder eine plötzliche Geschäftsreise.

