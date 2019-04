Der Stadtrat hat gestern entschieden, dass Souvenirstandl in der Innenstadt sonntags geschlossen bleiben. Die Opposition reagierte mit Sarkasmus.

München - Mario Schmidbauer (Bayernpartei) gilt als Mann des offenen Visiers. Oder wie Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) es ausdrückt: Schmidbauer sei jemand, der selbst „gerne holzt“. Vor den Worten Strobls hatte Schmidbauer Grünen-Vize Dominik Krause getadelt („unverschämt“), der wiederum hatte zuvor gelacht, als Schmidbauer am Rednerpult gegen die SPD holzte. Die leidenschaftliche Debatte hatte sich rund um die Frage entsponnen, ob Souvenirstandl in der Innenstadt künftig an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden dürfen. Dies ist bislang nur Geschäften im Olympiapark und in der Allianz Arena vorbehalten. Der Stadtrat lehnt eine Ausweitung ab.

Beantragt hatten die Sonntagsöffnung die SPD und einen Tag später die CSU, beide Fraktionen stimmten gestern dennoch dagegen, sehr zur Freude der Opposition. Grünen-Chef Florian Roth sagte: „Dieses Vorgehen macht es schwierig, hier nicht von Satire zu sprechen.“ Cetin Oraner (Linke) sagte, er freue sich, dass die SPD sich von der Sonntagsöffnung distanziert. „Der freie Sonntag ist in der bayerischen Kultur ein hohes Gut.“ Zudem stehe zu befürchten, dass mit den Sonntagsöffnungen ein Präzedenzfall geschaffen werde und andere Geschäfte jenseits des Souvenirverkaufs nachziehen würden.

Souvenir-Standl in München: SPD und CSU ändern Meinung - FDP stänkert

Hintergrund der geänderten Haltung der GroKo sind unter anderem die Einwände von Gewerkschaften und Kirchen gegen die Sonntagsöffnung. Thomas Ranft (FDP) schimpfte: „Die Kirche ist also gegen Sonntagsarbeit, da frage ich mich, warum der Alte Peter am Sonntag geöffnet ist und jemand dort sitzt und drei Euro Eintritt verlangt?“

SPD-Stadtrat Christian Vorländer entgegnete, dass es zu viele Unwägbarkeiten gebe. Es fehle beispielsweise die Möglichkeit der Eingrenzung. „Das Warensortiment kann nicht auf Souvenirartikel und Reiseandenken begrenzt werden, zweitens wäre auch eine räumliche Eingrenzung auf die Innenstadt sehr schwierig gewesen.“ Daher sei die Fraktion von der ursprünglichen Intention abgewichen. Schmidbauer erwiderte, dass eine Eingrenzung sehr wohl möglich gewesen sei – für Geschäfte deren Sortiment mindestens zu 50 Prozent aus touristischen Artikeln bestehe. „Damit wäre der Kaufhof raus. Aber ihr seid nur mal wieder vor den Gewerkschaften eingeknickt.“ Und die Einwände der Kirche seien „Moral an der falschen Stelle“.

München: Streitigkeiten wegen Standl-Öffnung am Sonntag

CSU-Vize Evelyne Menges erklärte zudem, dass die letztendliche Entscheidung auch nicht der Stadtrat zu treffen habe, vielmehr müsste die Regierung von Oberbayern die Verordnung ändern. Und der Freistaat lehnt das ab. Es gehöre zu einer seriösen Politik, seine Meinung dann auch zu ändern und nicht unnötig die Verwaltung arbeiten zu lassen, wenn ohnehin klar sei, dass daraus nichts wird, sagte Menges. Helmut Schmid (SPD) zitierte in dem Zusammenhang den Dichter Friedrich Rückert: „Das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen. Die bei dem Irrtum verharren, das sind die Narren.“ Mario Schmidbauer hätte dazu „unverschämt“ gesagt. Aber hat er nicht. Das Schlusswort behielt Bürgermeisterin Strobl. Sie sprach vom „inhaltlichen Wochenhöhepunkt“.

