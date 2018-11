Angespannte Situation im Bus eskaliert – Insassen schreien Fahrer an, der wird handgreiflich

Nächster Halt: Amtsgericht

von Andreas Thieme

Täglich bringen Bus- und Bahnfahrer Hunderttausende Fahrgäste durch die Stadt. Klar, dass es da auch mal Stress gibt. Doch muss man gleich handgreiflich werden?

München - Mit dieser Frage beschäftigte sich am Donnerstag das Amtsgericht. Angeklagt war Busfahrer Haschmat F. (47). Fahrgäste hatten ihn nach einem Gerangel angezeigt. Doch der Busfahrer sagt: „Ich war das Opfer in dem Fall.“

Am 11. Oktober 2017 fuhr Haschmat F. seine übliche Route durch Solln. „Ein Laster mit Baumaterial versperrte den Weg, ich konnte nicht weiterfahren“, berichtet der Busfahrer. Nach einigen Minuten Stillstand wurden die Fahrgäste erst ungeduldig „und einige dann aggressiv“. Der Grund: Sie wollten nicht mehr warten, sondern sofort aussteigen. Das ist aber nur an der Haltestelle erlaubt.

„Zwei Damen schrien mich an, das sei Freiheitsberaubung.“ Mit ihren Handys filmten sie den Busfahrer, der sich das nicht gefallen lassen wollte. Es kam zum Streit, sogar die Polizei musste anrücken. „Der Busfahrer hat uns am Arm gerissen, um das Handy wegzunehmen“, behaupten die Frauen. „Ich wurde massiv beleidigt“, sagt der Busfahrer. Am Ende wurde der Prozess gegen eine Spende von 250 Euro eingestellt, die Haschmat F. zahlt.

