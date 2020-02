Sturmtief Sabine: Hunderte Flugausfälle am Münchner Flughafen - auch MAN-Werk geschlossen

Drastische Warnungen

Sturmtief „Sabine“ wird auch München nicht verschonen. Experten warnen vor einem ungemütlichen Wochenendausklang - es könnte richtig gefährlich werden.

Das zweite Februar-Wochenende im Jahr 2020 beginnt in München mit viel Sonnenschein.

Ab Sonntag dürfte Sturmtief „Sabine“ dann für mächtig Furore sorgen.

Wetter-Experten warnen eindringlich.

Der Flughafen München ist wegen des Sturmtiefs „Sabine“ deutlich ruhiger in den Tag gestartet als sonst. Das liege daran, dass 420 von normalerweise mehr als 1000 Flügen annulliert worden seien, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Vor allem die Lufthansa, der größte Kunde des Flughafens München, hatte alle Kontinentalflüge bis 13.00 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14.00 Uhr an Deutschlands zweitgrößtem Airport ausgesetzt.

„Wir sind voll, was die Flugzeuge betrifft, aber leer, was die Menschen betrifft“, sagte der Sprecher. Die Maschinen seien aber so abgestellt worden, dass kein Abfertigungsgerät in der Nähe sei und durch den Sturm möglichst kein Schaden entstehen könne. „Wir haben alles doppelt und dreifach fixiert.“

Vorerst rechnete der Sprecher nicht mit einer Einstellung des Betriebs. Die weitere Entwicklung hänge vom Wind ab. „Wenn der Sturm wie erwartet zum Nachmittag abflaut, dann sollte nicht viel passieren“, sagte er.

Sturmtief Sabine: Bahn setzt Regionalverkehr in Bayern wegen Sturmtiefs aus

Update vom 10.Februar, 0648 Uhr: Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ hat die Deutsche Bahn in Bayern vorerst auch den Regionalverkehr eingestellt. „Je nach Lage des Orkans wird im Laufe des Vormittags der Verkehr wieder aufgenommen“, teilte die Bahn am Montagmorgen mit. Die Bahn hatte zuvor bereits den Fernverkehr bundesweit eingestellt.

Sie S-Bahn in München fuhr zunächst. Eine spätere Einstellung des Betriebs sei aber nicht ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin. „Wir beobachten die Lage.“ In Nürnberg stand die S-Bahn zunächst still. Da auch die meisten Züge von privaten Bahnunternehmen auf den Gleisen der Deutschen Bahn rollen, kommt es bei den Privatbahnen in der Regel ebenfalls zu Einschränkungen. „Alle anderen Verkehrsunternehmen haben ihren Fahrbetrieb vorsorglich eingestellt“, teilte die Bahn mit.

Sturmtief Sabine: MAN lässt Werk in München geschlossen - wichtige Bitte an alle Mitarbeiter

Update vom 9. Februar, 22.43 Uhr: Der Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN lässt sein Stammwerk in München sowie alle umliegenden Außenwerke am morgigen Montag (10. Februar 2020) geschlossen. Wie einer internen Mitteilung an alle Mitarbeiter zu entnehmen ist, wollen die Verantwortlichen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter durch Sturmtief Sabine nicht gefährden. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Die Unternehmensleitung und der Betriebsrat haben in einer Krisensitzung am heutigen Tag entschieden, dass das Wohl unserer MAN-Belegschaft überwiegt und daher bitten wir Sie, dass sie am morgigen Tag aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben." Gültig ist die Mitteilung für die Standorte München, Dachau und alle Außenstellen und betrifft sowohl Frühschicht als auch Spätschicht in der Produktion. MAN hat nach eigener Auskunft rund 9000 Mitarbeiter am Standort

Sturmtief Sabine im Anmarsch! In München wird‘s ungemütlich

Update vom 9. Februar, 21.51 Uhr: Infolge des Sturmtiefs Sabine ist am Montagmorgen bei der S-Bahn mit möglichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Zu Betriebsbeginn am Montag ist geplant, den S-Bahn-Verkehr regulär aufzunehmen. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 2 Dachau / S 3 Maisach/Deisenhofen und S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling müssen am Montagvormittag jedoch entfallen. Reisende können sich vorab über den DB Navigator oder die kostenlose Hotline 08000 99 66 33 informieren.

Sturmtief Sabine: Schulen in München fallen aus

Update vom 9. Februar, 19.01 Uhr: Zahlreiche Schulen in ganz Deutschland fallen aus. Grund ist Sturmtief Sabine. Davon sind auch viele Schulen in Oberbayern betroffen. In den Landkreisen Starnberg, Miesbach und Ebersberg fällt der Unterricht ebenso aus wie im Landkreis München. Aber auch Schüler, die in der Landeshauptstadt selbst zur Schule gehen, können zuhause bleiben. Unterricht findet nicht statt.

Sturmtief Sabine rückt näher: Zahlreiche Schulen fallen aus

Update vom 9. Februar, 17 Uhr: Sturmtief Sabine rückt immer näher und sorgt deutschlandweit für zahlreiche Schulausfälle. Alle Informationen gibt es hier im Überblick.

Orkan Sabine: Veranstaltungen werden abgesagt

Update vom 9. Februar, 16.39 Uhr: Was wird Orkan Sabine für eine Verwüstung anrichten? In ganz Deutschland gibt es etliche Absagen von Events. Das Konzert von Andrea Berg in Halle wurde abgesagt und das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wurde auch gecancelt. Das Match zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig in der Allianz Arena soll hingegen stattfinden.

Update vom 9. Februar, 11.05 Uhr: Im Norden Bayerns ist schon ab den Mittagsstunden mit Sturm zu rechnen - München könnte noch etwas länger verschont bleiben. Doch schon jetzt spricht ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes eine Warnung aus. Er rate davon ab, sich am Montag im Freien oder gar im Wald aufzuhalten.

Am Flughafen München macht sich der Sturm dagegen bereits jetzt bemerkbar. 80 Flüge sind bislang wegen des Orkantiefs Sabine ausgefallen* - und es könnten noch mehr werden.

Sturmtief Sabine kommt nach München - Orkanböen sogar bis Mittwoch erwartet

Update vom 9. Februar, 8.10 Uhr: Noch ist von Sturm Sabine in München noch nichts zu spüren. Doch schon ab dem Nachmittag soll das Tief heranziehen. Am Abend und in der Nacht von Sonntag auf Montag wird es dann richtig ungemütlich. Bis Dienstag oder sogar Mittwoch könnten Orkanböen für Chaos sorgen.

Bei diesen Wetter-Prognosen werden bei vielen Menschen Erinnerungen an Orkan Kyrill* wach. Er sorgte 2007 für große Zerstörung. Aus Sicherheitsgründen ist ein Bundesligaspiel am Sonntagnachmittag wegen Sturm Sabine bereits abgesagt worden. Zu groß ist die Gefahr durch den drohenden Orkan.

Update, 8. Februar, 9.30 Uhr: Sturmtief Sabine fegt ab Sonntagabend (9.2.) über München - und schon jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eindringlich. Die orkanartigen Böen könnten nicht nur dafür sorgen, dass umgestürzte Bäume oder Äste Straßen und Schienen blockieren. Auch Schäden an Häusern könnte der Sturm verursachen. Die Deutsche Bahn rät Reisenden bereits, Fahrten im Regional- und Fernverkehr zu verschieben.

#Unwetter: Es wird erwartet, dass der #Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend beeinträchtigt ist. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/7JYo1TPRbH bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/1RQL3VwEeg über die aktuelle Lage. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 7, 2020

Sturmtief im Anmarsch! In München wird es erneut richtig ungemütlich

Erstmeldung vom 7. Februar, 12.21 Uhr: München - Was Anfang der Woche geschehen ist, dürfte nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein. Vor allem am Dienstag (4. Februar 2020) kam es in ganz München zu witterungsbedingten Beeinträchtigungen, die auch die Feuerwehr gehörig beanspruchten.

S-Bahn-Pendler mussten viel Geduld mitbringen, der Pegel der innerstädtischen Isar stieg infolge der ergiebigen Regenfälle rasant an. Am Wochenende könnte es nun richtig ungemütlich werden.

„Bundesweite Sturmlage“ trifft auch München: Experte warnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer „bundesweiten Sturmlage“, die auch München nicht verschonen dürfte. Ab Sonntag seien orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern möglich.

Seine volle Wirkung soll Sturmtief Sabine in der Nacht auf Montag entfalten. Wetter-Experte Dominik Jung spricht eine drastische Warnung aus: „Das wird eine ganz schön spannende und auch gefährliche Sache werden (...) der Sturm wird Deutschland vermutlich ganz schön ins Schlingern bringen“.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

München: Sturmtief „Sabine“ kommt am Wochenende - Beeinträchtigungen möglich

Witterungsbedingte Störungen im Stadtgebiet von München sind nicht auszuschließen. Erst am Dienstag sollen die Sturmböen an Geschwindigkeit einbüßen. Im Zuge einer Kaltfront, die von Nordwest nach Südost zieht, könne es auch zu vereinzelten Gewittern kommen, warnen Meteorologen. Hochwasser-Gefahr bestehe allerdings nicht.

Am Freitag und Samstag kommen Sonnenanbeter in München noch voll auf ihre Kosten. Die Prognosen verheißen einen wolkenfreien Himmel bei Temperaturen von bis zu 12 Grad.

Es war ein Wetterereignis, an das sich viele noch mit Grauen erinnern: Orkan Kyrill sorgte für einen Ausnahmezustand. Nun gibt es die Sorge, dass Sturmtief Sabine ähnlich heftig wird.*

